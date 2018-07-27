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МИД РФ предостерегло США от гонки вооружений в космосе
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МИД РФ предостерегло США от гонки вооружений в космосе 

Пятый канал 52 минуты назад
Фото: Пятый канал
В российском МИДе выступили с заявлением в связи с одобренным в конгрессе США проектом оборонного бюджета на 2019 год, который предусматривает создание средств космического базирования для перехвата баллистических ракет.
В ведомстве расценили эти шаги Вашингтона как подтверждение силовой позиции в космосе, с которой выступила предыдущая администрация США. В МИД отметили, что подобное стремление Белого дома уже приводило к гонке вооружений и росту международной напряженности.
— Вооруженное противостояние в космосе может иметь не менее пагубное воздействие, чем развязанная Вашингтоном еще в середине прошлого века гонка ядерных вооружений, с последствиями которой весь мир до сих пор не может справиться, — говорится в сообщении.
В заявлении МИДа подчеркивается, что Россия выступает против «подобных авантюр» и поддерживает исключительно мирное исследование и использование космоса. Ранее Пятый канал рассказывал о поручении Дональда Трампа преобразовать космические силы в отдельный род войск.
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