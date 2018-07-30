В ЕП заявили, что Европе нужен «свой Мюллер»

По его словам, Европе нужен «свой Мюллер» для расследования «российских атак».

Он также подчеркнул, что Европа обязана расследовать «российские атаки» на европейскую демократию.

Верхофстадт добавил, что намерен продвигать данную идею в ЕП.