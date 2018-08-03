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Российская и китайская команды — лидеры конкурса «Морской десант-2018»
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Российская и китайская команды — лидеры конкурса «Морской десант-2018» 

ТК «Звезда» 3 августа 2018
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие в полном обмундировании со штатным оружием и в бронежилетах преодолевали трассу протяженностью 4 километра и оборудованную 19 препятствиями по всей протяженности маршрута.
Завершился первый день второго этапа международного конкурса профессионального мастерства «Морской десант-2018» — «Тропа выживания».
По итогам первого дня состязания в общекомандном зачете на первом месте команда морских пехотинцев Китайской Народной Республики, на втором месте — команда морских пехотинцев ВМФ Российской Федерации.
По условиям состязания, военнослужащие в составе отделений морской пехоты в полном обмундировании со штатным оружием и в бронежилетах преодолевали трассу протяженностью 4 километра и оборудованную 19 препятствиями по всей протяженности маршрута. Особенностью прохождения трассы было наличие огневого рубежа, где участники выполнили стрельбы по мишеням из стрелкового оружия и гранатометов.
Кроме того, команды преодолевали зараженные участки местности в средствах индивидуальной защиты, а на последнем отрезке трассы выполняли нормативы по военно-медицинской подготовке — осуществляли транспортировку раненого на носилках до финиша.
Международном конкурс «Морской десант-2018» проходит в рамках Армейских международных игр — 2018 на полигоне морской пехоты КНР в городе Цюаньчжоу. В нём принимают участие команды морских пехотинцев из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран и Боливарианской Республики Венесуэла и Республики Судан.
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