Российская и китайская команды — лидеры конкурса «Морской десант-2018»

Военнослужащие в полном обмундировании со штатным оружием и в бронежилетах преодолевали трассу протяженностью 4 километра и оборудованную 19 препятствиями по всей протяженности маршрута.

Завершился первый день второго этапа международного конкурса профессионального мастерства «Морской десант-2018» — «Тропа выживания».

По итогам первого дня состязания в общекомандном зачете на первом месте команда морских пехотинцев Китайской Народной Республики, на втором месте — команда морских пехотинцев ВМФ Российской Федерации.

По условиям состязания, военнослужащие в составе отделений морской пехоты в полном обмундировании со штатным оружием и в бронежилетах преодолевали трассу протяженностью 4 километра и оборудованную 19 препятствиями по всей протяженности маршрута. Особенностью прохождения трассы было наличие огневого рубежа, где участники выполнили стрельбы по мишеням из стрелкового оружия и гранатометов.

Кроме того, команды преодолевали зараженные участки местности в средствах индивидуальной защиты, а на последнем отрезке трассы выполняли нормативы по военно-медицинской подготовке — осуществляли транспортировку раненого на носилках до финиша.

Международном конкурс «Морской десант-2018» проходит в рамках Армейских международных игр — 2018 на полигоне морской пехоты КНР в городе Цюаньчжоу. В нём принимают участие команды морских пехотинцев из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран и Боливарианской Республики Венесуэла и Республики Судан.