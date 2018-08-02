Ещё
В Крыму снова начали работать «Кометы»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Крыму снова начали работать «Кометы» 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом рассказал журналист издания Украина.ру Мокей Русинов.
«Пока на данном этапе такими типами судов мы будем связывать города полуострова Крым и города побережья Краснодарского края отдельно в каждом регионе», — отметил гендиректор ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» Алексей Сорокин.
Путь из Севастополя в Ялту займет 2 часа 20 минут.
Уже на «Комету» продано более тысячи билетов на ближайшие дни.
«Если ехать из Севастополя в Ялту, то только на «Комете», — рассказала одна из пассажиров.
В свою очередь гендиректор турфирмы «Курорт» Василий Дьяченко рассказал о стоимости билетов на «Комету».
Ранее суда на подводных крыльях ходили у крымского побережья. Однако с развалом СССР данные маршруты были закрыты из-за обнищания государства и населения.
Украина.ру: последние новости
В Чехии предложили открыть пути посещения Крыма в обход санкций Массовые увольнения служителей Фемиды: судейский корпус Украины трещит по швам Соратник Яроша: Крымских татар против России предложил подстрекать Музычко
Комментарии  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смолов объяснил бегство с места ДТП42
Болельщики попросили Путина о помощи23
«ЗМС по автоспорту»: Губерниев высмеял Смолова10
Реально сдохнуть ноунеймом. Авария Фёдора Смолова34
Таран ограждения Смоловым попал на видео26
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
00:44
Поражение России от Хорватии закончилось пытками
Футбол
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
00:30
Озвучены последствия ДТП для Смолова
Футбол
00:30
Таран ограждения Смоловым попал на видео
Футбол
03:09
Смолов объяснил бегство с места ДТП
Футбол
01:00
Болельщики попросили Путина о помощи
Футбол
03:09
«ЗМС по автоспорту»: Губерниев высмеял Смолова
Футбол
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
03:09
Перешедших на Украину биатлонисток затравили в Сети
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение