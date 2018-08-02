В Крыму снова начали работать «Кометы» 

Об этом рассказал журналист издания Украина.ру Мокей Русинов.
«Пока на данном этапе такими типами судов мы будем связывать города полуострова Крым и города побережья Краснодарского края отдельно в каждом регионе», — отметил гендиректор ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» Алексей Сорокин.
Путь из Севастополя в Ялту займет 2 часа 20 минут.
Уже на «Комету» продано более тысячи билетов на ближайшие дни.
«Если ехать из Севастополя в Ялту, то только на «Комете», — рассказала одна из пассажиров.
В свою очередь гендиректор турфирмы «Курорт» Василий Дьяченко рассказал о стоимости билетов на «Комету».
Ранее суда на подводных крыльях ходили у крымского побережья. Однако с развалом СССР данные маршруты были закрыты из-за обнищания государства и населения.