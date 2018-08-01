Пассажир рассказал о крушении Embraer 190 в Мексике

По словам находившегося на борту человека, Embraer 190 загорелся не сразу.

"Лайнер начал разгоняться, но из-за сильного ветра пилоты попытались прервать взлет, но это оказалось невозможно. При наборе высоты мы упали. А через 3-4 минуты самолет начал взрываться", — рассказал один из пассажиров.

Он отметил, что находившиеся рядом с ним люди смогли самостоятельно выбраться из салона и отойти на безопасное расстояние.

На борту Embraer 190, выполнявшего рейс AM2431 «Дуранго — Мехико», находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа. Никто не погиб, но десятки человек пострадали. В управлении гражданской авиации страны сообщили, что данных о пострадавших, которые находились бы в тяжелом состоянии, нет. В государственные и частные госпитали доставили 27 раненых.