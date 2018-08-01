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На 52 году жизни умер журналист воронежской газеты «Коммуна»
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На 52 году жизни умер журналист воронежской газеты «Коммуна» 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
Ночью 1 августа на 52 году жизни умер журналист воронежской газеты «Коммуна» Сергей Кройчик, об этом сообщил на своей странице в Facebook главный редактор издания Виктор Руденко.
«К сожалению, от этой болезни (онкология) нет пока лекарств. Тяжело писать эти строки, когда речь идет о твоем ровеснике и однокурснике. Главной чертой Сергея была доброта. Жизнерадостным и отзывчивым он и останется в нашей памяти. Скорбим вместе с его родителями и близкими», — написал Виктор Руденко.
Сергей Кройчик проработал в «Коммуне» 18 лет — с апреля 2000 года. На протяжении длительного времени возглавлял профсоюзную организацию редакции газеты «Коммуна». В журналистике специализировался на экономических темах. Был одним из первых воронежских журналистов, побывавших в Цхинвале после окончания «пятидневной» войны с гуманитарным конвоем.
«АиФ-Черноземье» выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Львовича.
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