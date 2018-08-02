Чем ближе к выборам, тем жестче: обыски в партии «Разумная сила»

«Маски-шоу» прошли в центральном и некоторых региональных офисах партии «Разумная сила», говорится в заявлении политсилы.

«1 августа 2018 года спецслужбами были проведены обыски в центральном офисе партии «Разумная сила», у руководителей по домашним адресам, а также в областных центральных офисах. Я в последнее время сам себе задаю вопрос: что-то сильно часто начали нас вспоминать по поводу того, что «Разумная сила» относится к какой-то террористической организации", — сказал 2 августа лидер партии Александр Соловьев на пресс-конференции в Киеве.

Он сообщил, что в партии состоит 8 тысяч человек.

"У меня убедительная просьба: не надо нас относить к каким-то террористическим группам, не надо, чтобы на нас смотрели и рассказывали, что у нас рука Кремля", — отметил Соловьев.

В то же время он не стал отвечать на вопросы, в связи с чем проводили обыски.

За Соловьева это сделал заместитель начальника главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар. Он заявил: в СБУ задокументирован факт, что «российские спецслужбы осуществляли финансирование пророссийских политических сил в Украине при посредничестве Бориса Германа , подозреваемого в организации попытки убийства журналиста Аркадия Бабченко ».

По словам представителя СБУ, в документах упоминается партия «Разумная сила».

Партия готовится к выборам

По данным Министерства юстиции Украины, партию «Разумная сила» создали в январе 2016 года. Украинские СМИ писали, что Соловьев раньше был заместителем начальника управления оперативных разработок Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины. Уволился из органов в 2015 году.

Сам глава партии уже заявил, что политсила «готовится к президентской и парламентской избирательным кампаниям и в состоянии достойно бороться за высокое место в рейтинге поддержки граждан Украины».

«Это и есть реальная причина прихода непрошенных гостей в наше жилище и наши рабочие кабинеты. Режим в очередной раз показал свою неприглядную физиономию и продемонстрировал нерукопожатное поведение. Мы понимаем: чем ближе выборы, тем сильнее будет травля и беспредел в отношении любых непровластных новых и хорошо организованных политических сил", — заключили в партии.

"Власть тащит страну в архаику"

Политолог, руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в комментарии изданию Украина.Ру рассказал, что в партию «Разумная сила» ушли некоторые политики с разгромленного властями в 2014 году левого фланга — так, «одесское отделение РС возглавил видный деятель КПУ Морис Ибрагим».

«Собственно, это наглядный пример того, что политический сыск стал в Украине повседневностью. К сожалению, подобного рода практика никоим образом не стыкуется с декларируемым «проевропейским» курсом.

Собственно, чего и следовало ожидать: нынешняя власть полным ходом тащит страну в архаику. Ну а поскольку страна упирается, возникает потребность в силовом подкреплении такого рода действий.

И если посмотреть на то количество людей, которые сидят по политическим статьям, то никакому диктаторскому режиму такое и не снилось», — заявил Золотарев изданию Украина.ру.

Порошенко готов к жесткому варианту

«Разумная сила» стала очередной партией, попавшей под раскручивающийся маховик обысков украинских силовиков. Продолжают страдать Коммунистическая партия Украины и окружение Юлии Тимошенко — открытые враги Петра Порошенко и его команды.

По слухам в украинской околополитической тусовке, администрация Порошенко всерьез готовится к выборам, причем по жесткому сценарию. А обыски в офисах конкурентов — выстрел сразу в двух зайцев: власть показывает, что страна в опасности, повсюду враги, параллельно зачищая политическое поле.