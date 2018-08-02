Предложен способ повышения статуса российской науки в мире

Российские научные журналы нужно переводить на английский язык и бесплатно распространять по всему миру для повышения статуса науки, предложили на совещании премьера Дмитрия Медведева с ректорами ведущих университетов 4 июля.

«Российская наука должна быть гораздо более видимой в мире, и мы должны вложить средства в продвижение наших научных журналов. Это значит — электронная версия, полный перевод на английский, и, как подчеркнул Дмитрий Анатольевич, бесплатное распространение по всем библиотекам мира», — сказал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов , отвечая на вопрос о совещании, передает «Интерфакс»

По его словам, российские ученые на 80% публикуются на русском языке, тогда как работы ученых других стран на английском читает весь мир. И это, считает он, серьезная проблема.