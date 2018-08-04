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Российские зенитчики лидируют на конкурсе «Чистое небо»
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Российские зенитчики лидируют на конкурсе «Чистое небо» 

ТК «Звезда» 4 августа 2018
Фото: ТК «Звезда»
На китайском полигоне проходит этап соревнований расчетов ПЗРК «Взаимодействие».
В Китае, на полигоне Корла сегодня соревнуются расчеты противовоздушной обороны. В рамках конкурса «Чистое небо» проходит этап «Взаимодействие». Экипаж боевой машины должен работать как единое целое.
Уничтожение воздушных целей — не единственное задание. Необходимо еще поразить мишени из окопа с помощью штурмовых винтовок и пулемета. Большая ответственность и на механике-водителе. Расстояние между каждым огневым рубежом он должен преодолеть максимально быстро и без штрафных минут. Движение осложняют броды, змейки и колейный мост. Самое сложное задание для стрелка ПЗРК — сбить атакующий штурмовик и догнать ракетой самолет-разведчик, уходящий от преследования.
Все оружие и технику, начиная с штурмовых винтовок и заканчивая бронетранспортерами, предоставляет китайская сторона. После нескольких этапов конкурса наибольшее количество очков у российских, белорусских и китайских зенитчиков.
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