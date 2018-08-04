Российские зенитчики лидируют на конкурсе «Чистое небо»

На китайском полигоне проходит этап соревнований расчетов ПЗРК «Взаимодействие».

В Китае, на полигоне Корла сегодня соревнуются расчеты противовоздушной обороны. В рамках конкурса «Чистое небо» проходит этап «Взаимодействие». Экипаж боевой машины должен работать как единое целое.

Уничтожение воздушных целей — не единственное задание. Необходимо еще поразить мишени из окопа с помощью штурмовых винтовок и пулемета. Большая ответственность и на механике-водителе. Расстояние между каждым огневым рубежом он должен преодолеть максимально быстро и без штрафных минут. Движение осложняют броды, змейки и колейный мост. Самое сложное задание для стрелка ПЗРК — сбить атакующий штурмовик и догнать ракетой самолет-разведчик, уходящий от преследования.

Все оружие и технику, начиная с штурмовых винтовок и заканчивая бронетранспортерами, предоставляет китайская сторона. После нескольких этапов конкурса наибольшее количество очков у российских, белорусских и китайских зенитчиков.