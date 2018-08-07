Ещё
«Гонка героев-2018» прошла на военном полигоне под Челябинском
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Гонка героев-2018» прошла на военном полигоне под Челябинском 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи танков Т-72 уральской дивизии продемонстрировали танковый вальс, военнослужащие спецподразделений провели показательные выступления. С высоты более тысячи метров прыгнули парашютисты на точность приземления.
Принять участие в мероприятии и проверить свои силы решили более 3 тыс. горожан. Для них организаторы приготовили трассу протяженностью 10 километров, на которой расположили 31 различное препятствие.
Экипажи танков Т-72 уральской дивизии продемонстрировали танковый вальс, военнослужащие спецподразделений провели показательные выступления. С высоты более тысячи метров прыгнули парашютисты на точность приземления.
Открыл состязание, временно исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Юрий Петров.
В ходе мероприятия был развернут выездной мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где можно было пройти предварительный отбор и получить ответы на все интересующие вопросы. В частности, на мобильном пункте граждане могли не только подобрать вакантную воинскую должность для прохождения службы, но и установить свои способности к той или иной воинской специальности.
ТК «Звезда»: последние новости
Международные соревнования военных связистов в Казахстане выходят на финишную прямую В Петербурге стартовал заключительный этап «Военно-медицинской эстафеты» Сборная Россия вышла в финал конкурса «Мастера артиллерийского огня»
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не хуже Волочковой»: Липницкая произвела фурор32
Американка бросила вызов Медведевой3
Нурмагомедов поглумился над бездомными23
Дело Смолова отправлено в суд3
Призерка Олимпиад объяснила отказ от сборной России17
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
01:16
«Предательство из-за денег?» Призер ОИ уехала из России
Летние виды спорта
01:16
Российский призер Олимпиады решила сменить страну
Летние виды спорта
04:09
Медведева ответила обозлившимся россиянам
Фигурное катание Статьи
01:51
Страшная трагедия унесла жизнь российской чемпионки
Летние виды спорта Статьи
04:34
«Емельяненко такой же подонок, как и я»
MMA Статьи
03:16
Американка бросила вызов Медведевой
Фигурное катание Статьи
00:09
Игрок в гольф едва не убил себя мячом
Летние виды спорта
00:38
Россия уничтожает всех на ЧЕ-2018
Летние виды спорта Статьи
02:33
Мальчик из семьи беженцев вырос в мировую звезду
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение