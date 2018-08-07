«Гонка героев-2018» прошла на военном полигоне под Челябинском

Экипажи танков Т-72 уральской дивизии продемонстрировали танковый вальс, военнослужащие спецподразделений провели показательные выступления. С высоты более тысячи метров прыгнули парашютисты на точность приземления.

Принять участие в мероприятии и проверить свои силы решили более 3 тыс. горожан. Для них организаторы приготовили трассу протяженностью 10 километров, на которой расположили 31 различное препятствие.

Экипажи танков Т-72 уральской дивизии продемонстрировали танковый вальс, военнослужащие спецподразделений провели показательные выступления. С высоты более тысячи метров прыгнули парашютисты на точность приземления.

Открыл состязание, временно исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Юрий Петров

В ходе мероприятия был развернут выездной мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где можно было пройти предварительный отбор и получить ответы на все интересующие вопросы. В частности, на мобильном пункте граждане могли не только подобрать вакантную воинскую должность для прохождения службы, но и установить свои способности к той или иной воинской специальности.