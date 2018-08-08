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«Что Тимошенко, что Порошенко…» Депутат из Крыма о рейтингах на Украине
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«Что Тимошенко, что Порошенко…» Депутат из Крыма о рейтингах на Украине 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко продолжает возглавлять президентский рейтинг. На предстоящих выборах главы государства ее готовы поддержать 17,7% избирателей, действующий президент Петр Порошенко лишь на пятом месте, свидетельствуют последние данные социологической группы «Рейтинг».
Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок.
"Лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 17,7% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором. За Анатолия Гриценко (экс-министр обороны, — ред.) могут отдать свои голоса 10,7%, за лидера партии «Оппозиционный блок» Юрия Бойко — 8,9%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 8,5%, за действующего президента Петра Порошенко — 8,3%", — говорится в пресс-релизе.
За украинского комика Владимира Зеленского и музыканта Святослава Вакарчука проголосовали бы по восемь процентов опрошенных, за лидера партии «За жизнь», депутата Верховной рады Вадима Рабиновича — 5,9%. Рейтинг других кандидатов — менее трех процентов. Почти каждый пятый не определился с выбором.
"Антирейтинг продолжает возглавлять Петр Порошенко: 50,4% респондентов не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах", — говорится в исследовании.
Депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о результатах опроса.
"Я думаю, после того, как они «зачистили поле» от левой оппозиции — от коммунистов, других левых, от регионалов ("Партия регионов Украины", — ред.), у Тимошенко шансы стать президентом есть. Но что это принесет народу? Все те же голод и разруху. Она (Юлия Тимошенко, — ред.) станет президентом, или Гриценко, или опять Порошенко, или кто-то еще из этой же команды — толку для людей в любом случае не будет. Эта команда уже себя показала, и понятно, что при любом из них (на посту президента, — ред.) в Украине люди будут жить все хуже, хуже и хуже", — сказал Степан Кискин.
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