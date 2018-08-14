Специалисты уберут сухие деревья в поселении Десеновское

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Специалисты подрядной организации уберут аварийные и сухостойные деревья. Информацию об этом сообщили 13 августа.

— По заказу администрации поселения Десеновское подрядчики начали опиловку деревьев, которые представляют опасность для местных жителей. Специалисты также уберут высохшие растения. По итогам обследования выявлено 150 деревьев, которые необходимо распилить, — сообщил главный специалист отдела благоустройства территории и охраны окружающей среды администрации поселения Десеновское Андрей Пискачев.

Он добавил, что за 13 августа сотрудники подрядных организаций удалили 35 деревьев. Их уже подготовили к вывозу. Согласно контракту все работы по опиловке закончат к 1 сентября.