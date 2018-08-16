Андрей Травников: «Надеюсь, #ЧТОНЕТАК в Новосибирске приживется»

Круглый стол продолжался 3,5 часа и охватил самые разные актуальные для региона и активного класса темы — проблемы города и области, значимые и известные гражданские проекты, примеры взаимодействия общества и власти. Среди них будущее Академгородка, архитектурный облик Новосибирска, точечная застройка и проблемы дольщиков, мусорные полигоны, качество здравоохранения, гражданские проекты, вышедшие за пределы Новосибирска («Тотальный диктант» и другие), известные в городе проекты и сообщества («Зеленая белка», «Больничные клоуны», «Городская лаборатория», фестиваль «Сибирский огонь» и другие), деятельность ОНФ (проекты «Карта свалок», «Карта убитых дорог», «Карта доступности медицинской помощи»), состояние и развитие системы территориального общественного самоуправления.

В ходе дискуссии о развитии Академгородка Андрей Травников заявил, что информация о том, что в рамках проекта «Академгородок 2.0» будут сноситься или подвергаться реновации сложившиеся городские кварталы, является не более чем слухом: по его словам, «Использование уже застроенных территорий в проекте не предполагается», а Анатолий Локоть заметил, что историческая часть Академгородка защищена законом области.

Обсуждались существующие меры поддержки НКО. И. о. руководителя недавно открывшегося филиала Фонда президентских грантов по Сибири и Дальнему Востоку Любовь Свидченко напомнила участникам об очередном проходящем грантовом конкурсе и сообщила, что активисты Новосибирской области по объему получаемых ими грантов занимают первое место в СФО и входят в десятку по России.

В этот же день на площади Ленина в Новосибирске прошел и уличный опрос #Чтонетак. У масштабной инсталляции хештега #Чтонетак с 9:00 до 17:00 волонтеры предлагали горожанам ответить на этот вопрос и записать свои предложения по решению актуальных проблем города на флипчартах. Перед началом круглого стола Валерий Фадеев, Андрей Травников и Анатолий Локоть посетили площадку акции, а затем ее предварительные итоги на круглом столе озвучила лидер проекта «Городские реновации» в Новосибирской области Ксения Попова. По ее словам, больше всего записей касалось вопросов благоустройства, застройки и городской среды, работы общественного транспорта, обновления автобусного и троллейбусного парка. Всего до 17:00, сообщают организаторы, в ней приняли участие более 500 человек.

«Задача проекта #Чтонетак, — заявил в ходе круглого стола Валерий Фадеев, — сблизить позиции бюрократии и активистов, наладить между ними взаимодействие там, где оно по какой-то причине буксует, из-за непонимания, недоверия или нежелания. Бюрократия решает свои задачи, и не всегда она способна сама по себе услышать общество. Граждане должны проявлять инициативу, задавать чиновникам любые проблемные вопросы и требовать ответов (естественно, в рамках закона). Мы хотим помочь наладить этот диалог, создать новые открытые площадки. Не нужно пугаться и бояться таких площадок, острых вопросов. Здесь можно давать острые ответы. В перспективе мы предлагаем создавать открытые дискуссионные клубы на базе палат, чтобы делать такой диалог, регулярным, привычным и, как следствие, более результативным». Александр Точенов подробнее рассказал об идее создания клуба при общественной палате региона: «У вас в палате 75 человек, работают советы, но гражданских активистов значительно больше. Клуб при палате поэтому может стать большой серьезной площадкой, и палата поэтому станет значительно сильнее, по сути значительно шире». Андрей Травников заявил, что проект #Чтонетак отвечает на очень важную задачу — выстроить не только конструктивные, но и продуктивные отношения между властью и обществом. «Особенность нашего региона — очень высокий уровень гражданской активности. Создание площадок для того, чтобы слышать друг друга, задача непростая. Ценность проекта #Чтонетак в том, что не просто собираются предложения и мнения, но сразу проводится анализ этих предложений. Многие идеи можно брать в проработку в формате совместных инициатив, оформления заявок на гранты, реализации под эгидой ТОС. Это тот инструмент, который позволяет не только обсуждать вопросы конструктивно, но и решать их продуктивно. Надеюсь, эта идея у нас приживется».

Федеральный проект #Чтонетак реализуется Общественной палатой РФ с 2017 года, при содействии Центра ПРИСП, Института общественного проектирования и журнала «Русский репортер» . В разных формах, включая создание дискуссионных клубов, проект реализуется уже в 18 регионах России, при этом аналогичные круглые столы и опросы #Чтонетак прошли в 12 регионах.

Предварительно при подготовке мероприятий в Новосибирске специалисты партнера проекта — Центра ПРИСП — провели в регионе экспертный опрос для выявления лучших гражданских практик и ключевых проблем. Отчет о результатах экспертного опроса будет опубликован позднее.