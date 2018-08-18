Техническая неисправность могла стать причиной жесткой посадки вертолета под Рязанью

ТАСС , 18 августа. Техническая неисправность рассматривается как наиболее вероятная причина жесткой посадки вертолета в Рязанской области. Об этом сообщил Следственный комитет России.

17 августа частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Спасском районе Рязанской области. В результате пилот получил переломы позвоночника, ребер и ноги. Он в стабильно тяжелом состоянии находится в Рязанской областной клинической больнице.

"В числе приоритетных рассматривается версия о технической неисправности воздушного судна", — говорится в сообщении.

Ранее московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку по факту инцидента. По предварительным данным, вертолет под управлением пилота 1976 года рождения осуществлял перелет по маршруту Рязань — Шацк.