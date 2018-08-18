Техническая неисправность могла стать причиной жесткой посадки вертолета под Рязанью 

ТАСС, 18 августа. Техническая неисправность рассматривается как наиболее вероятная причина жесткой посадки вертолета в Рязанской области. Об этом сообщил Следственный комитет России.
17 августа частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Спасском районе Рязанской области. В результате пилот получил переломы позвоночника, ребер и ноги. Он в стабильно тяжелом состоянии находится в Рязанской областной клинической больнице.
"В числе приоритетных рассматривается версия о технической неисправности воздушного судна", — говорится в сообщении.
Специалисты межгосударственного авиационного комитета (МАК) и Росавиации совместно с экспертами следственного комитета осматривают место происшествия. Опрошены очевидцы произошедшего, запрошены сведения о законности использования воздушного пространства. Пострадавший пилот, который сейчас в тяжелом состоянии находится в Рязанской областной клинической больнице, будет допрошен с разрешения врачей.
Ранее московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку по факту инцидента. По предварительным данным, вертолет под управлением пилота 1976 года рождения осуществлял перелет по маршруту Рязань — Шацк.