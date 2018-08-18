Досрочные выборы в горсовет Еревана пройдут 23 сентября

Секретарь ЦИК Армен Смбатян заявил, что 23 сентября состоятся внеочередные выборы в совет старейшин Еревана.

«Внеочередные выборы совета старейшин Еревана пройдут 23 сентября», — заявил Смбтян на заседании Центризбиркома.

16 августа на заседании правительства было принято решение распустить совет старейшин, так как губернаторы не смогли избрать нового мэра столицы.

По словам Смбтяна, партии должны предоставить документы для участия в выборах до 29 августа, окончательный срок регистрации — 3 сентября, а предвыборная кампания стартует с 10 сентября.