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Под развевающимся флагом: Как дети становятся гражданами Украины
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Под развевающимся флагом: Как дети становятся гражданами Украины 

Украина.ру 31 минуту назад
Фото: Украина.ру
На Крещатике 23 августа состоится торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
«23 августа в 10:00 на ул. Крещатик, 36 возле здания Киевской городской государственной администрации состоится торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины», — говорится в сообщении.
Участие в мероприятии примет Киевский городской председатель Виталий Кличко.
Юным киевлянам — победителям школьных олимпиад, творческих фестивалей, спортивных соревнований, активистам ученического самоуправления — во время мероприятия мэр Киева торжественно вручит паспорта гражданина Украины.
Мероприятие завершится праздничным шествием с Государственным Флагом главной улице столицы до Майдана Незалежности.
Также в мероприятии примут ветераны АТО, семьи Героев Небесной Сотни и семьи погибших участников АТО.
Ранее экс-министр юстиции Елена Лукаш рассказала, как используют военный парад на День независимости Украины.
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