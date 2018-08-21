Под развевающимся флагом: Как дети становятся гражданами Украины

На Крещатике 23 августа состоится торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«23 августа в 10:00 на ул. Крещатик, 36 возле здания Киевской городской государственной администрации состоится торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины», — говорится в сообщении.

Участие в мероприятии примет Киевский городской председатель Виталий Кличко

Юным киевлянам — победителям школьных олимпиад, творческих фестивалей, спортивных соревнований, активистам ученического самоуправления — во время мероприятия мэр Киева торжественно вручит паспорта гражданина Украины.

Мероприятие завершится праздничным шествием с Государственным Флагом главной улице столицы до Майдана Незалежности.

Также в мероприятии примут ветераны АТО, семьи Героев Небесной Сотни и семьи погибших участников АТО.