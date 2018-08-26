Битва за Днепр: десять самых интересных фактов

26 августа мы отмечаем 75-летие начала одной из величайших стратегических операций Великой Отечественной войны — битвы за Днепр. Это была одна из самых крупных битв в мировой истории. Начавшаяся 26 августа наступлением сразу пяти советских фронтов, она завершилась 23 декабря успешным освобождением Киева после двухлетней оккупации. Сегодня «МИР 24» рассказывает о десяти самых интересных фактах, касающихся битвы за Днепр.

Крупнейшая в истории

Днепр в 1943 году стал символом рубежа, на котором встретились немецкие и советские войска — причем, что интересно, символом для обеих сторон. Именно эта река дала название всей операции. И это несмотря на то, что собственно операция по форсированию Днепра началась месяц спустя после начала всей битвы. Все дело в том, что в мировой военной истории нет другой подобной по масштабу и напряженности стратегической операции по форсированию рек.

«Бег к Днепру»

Таким словесным оборотом в военной истории называют стремительное отступление немецких войск к днепровским берегам. Оно началось вскоре после начала битвы за Днепр. Надо признать, что это отступление не было неконтролируемым, как случалось позже, в 1944-м и особенно в 1945-м годах. Во-первых, советские войска наступали, постоянно сталкиваясь с ожесточенным сопротивлением отдельных гарнизонов и подразделений немцев. Отступающий неприятель оставлял их в качестве тыловых заслонов. Во-вторых, «бег к Днепру» рассматривался германскими стратегами как возможность оторваться от Красной армии и за счет уцелевших в боях частей усилить оборону на правом, крутом берегу.

Фото: Надувная лодка с гитлеровцами, убитыми при отступлении через Днепр. Фотохроника ТАСС

Форсирование реки на плечах отступающих немцев

Было много слухов о том, что это решение было принято исключительно из идеологических соображений. Но в действительности это был единственный шанс развить успех летнего наступления. Если бы Красная армия остановила свое движение к Днепру и начала накапливать силы и средства, это позволило бы немцам выстроить на водном рубеже действительно серьезные укрепления. Но советское командование не оставило германским войскам такого шанса. Правда, эта спешка в конечном итоге сделала битву за Днепр одним из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной. Но, как ни странно, она же позволила избежать еще более чудовищных потерь, если бы немцы успели возвести сильную линию укреплений.

«Восточный вал» на пути Красной армии

Склонные к поэтическим названиям своих укрепленных линий, немцы назвали позиции на правом берегу Днепра «Восточным валом». По замыслу германского Генштаба, об этот вал должны были разбиться волны уже уставших от многомесячного наступления советских войск, что позволило бы Германии не только получить вожделенную передышку, но и укрепить свой авторитет у союзников, сильно пошатнувшийся после Сталинграда и Курской дуги.

Тактика «выжженной земли»

Отступление германской армии по территории Левобережной Украины сопровождалось повсеместным применением тактики «выжженной земли». Солдатам вермахта был отдан приказ сделать так, чтобы Красной армии не досталось ничего: ни жилья, ни провианта, ни материалов для строительства плавсредств, на которых можно было бы форсировать Днепр. И немецкие войска, к несчастью, выполнили это распоряжение буквально: советские бойцы со слезами на глазах вступали на еще не успевшие остыть обугленные руины городов и сел.

Фото: Переправа через Днепр частей Советской Армии. Репродукция Фотохроники ТАСС

Лето 1941-го наоборот

Но даже такие действия немецкой армии не смогли всерьез затруднить продвижение советских войск, а тем более отсрочить неизбежный разгром неприятеля на Днепре. К этому времени стратегические и тактические навыки войск двух стран были примерно равны (хотя в тактике, как считают историки, Красная армия все еще уступала вермахту), а вот в живой силе и технике СССР имел колоссальное преимущество. По личному составу перевес был более, чем двукратным: 2,65 млн человек у советской армии против 1,24 у немецкой. Артиллерии у Красной армии было вчетверо больше, самолетов — почти в полтора раза. Паритет сохранялся только по танкам, хотя и тут некоторый перевес — в 300 танков — оставался за советскими танкистами.

Рельсовая война и операция «Концерт»

Чтобы лишить немцев, обороняющихся на Днепре, возможности получать резервы из глубокого тыла и маневрировать войсками, советское командование задействовало возможности миллионной армии партизан, действовавших на оккупированной территории СССР. В течение конца лета и осени 1943 года партизанские соединения провели две крупномасштабных диверсионных операции под названиями «Рельсовая война» (3 августа — 15 сентября) и «Концерт» (19 сентября — конец октября). В ходе них было подорвано около 360 тысяч рельсов, более 1000 эшелонов и десятки железнодорожных мостов. В результате действий партизан пропускная способность железных дорог — основных на тот момент путей коммуникаций — снизилась почти вдвое, что лишило германскую армию возможностей вовремя перебрасывать резервы туда, где они были нужнее всего.

Неудачный «Букринский десант»

В ходе битвы за Днепр была проведена последняя крупномасштабная десантная операция этой войны — «Букринский десант». В ней были задействованы почти 4,5 тысячи бойцов воздушно-десантных подразделений, что ставит эту операцию в один ряд с Вяземской и делает крупнейшей в истории отечественных ВДВ. Увы, неудача этой операции тоже была крупнейшей: подготовленная в спешке, всего за два дня, проходившая в условиях отсутствия взаимодействия воздушно-десантных бригад, она привела к катастрофическим потерям и не достигла поставленных целей. Тем не менее, советские десантники сумели оттянуть на себя существенную часть германских резервов, что облегчило форсирование Днепра и захват плацдармов на правом берегу.

Фото: Железнодорожный мост через Днепр, сооруженный в рекордно кратчайший срок. Фотохроника ТАСС

Каждый пятый герой — на Днепре

В ходе битвы за Днепр высшей награды страны — звания Героя Советского Союза — были удостоены 2438 человек. Чтобы понять масштаб такого награждения, достаточно знать, что это число превышало число всех удостоенных такой награды с 1934 года и до начала операции, и что из всех Героев Советского Союза времен Великой Отечественной войны — а это 11 739 человек, каждый пятый был участником битвы за Днепр. И в этом нет ничего странного. Впервые с начала войны высшее руководство страны в лице Ставки Верховного Главнокомандования выпустило директиву, разрешавшую представлять к высокому званию и весь личный состав, форсировавший реку в числе первых.

Днепровский ас Среди множества бойцов и командиров Красной армии, удостоившихся в ходе битвы за Днепр звания Героя Советского Союза, был и один из двух самых знаменитых советских асов — Иван Кожедуб . Во время боев над Левобережной Украиной и непосредственно в ходе операции по форсированию Днепра и обороне заднепровских плацдармов лейтенант Кожедуб стал самым результативным из всех занятых на этом участке фронта советских летчиков. Он записал на свой личный счет 15 сбитых самолетов противника. Неудивительно, что уже после окончания операции, в начале 1944 года, старший лейтенант Иван Кожедуб получил первую из трех своих Золотых Звезд. К этому времени его личный счет достиг 20 самолетов, а всего в ходе войны советский ас сбил 64 вражеских самолета.

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