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Руководители информагентств СНГ обсудят в Киргизии сотрудничество в сфере культуры
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Руководители информагентств СНГ обсудят в Киргизии сотрудничество в сфере культуры 

ТАСС + ещё 42 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 6 сентября. /Спец. корр. ТАСС/. Участники открывающегося в четверг XXV однодневного заседания Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ) обсудят вопросы развития сотрудничества в освещении событий в сферах культуры и туризма.
Организаторы мероприятия отмечают, что оно приурочено к проходящим в Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область Киргизии) III Всемирным играм кочевников. Праздник национальных видов спорта и единоборств проходит на курортном побережье озера Иссык-Куль 2-8 сентября. Его освещают госинформагентства и все основные СМИ Содружества.
"Место и время проведения заседания Информсовета выбрано неслучайно и как нельзя лучше отвечают нашей повестке. В нее включены вопросы творческого сотрудничества в Год культуры, которым в Содружестве объявлен 2018 год. Кроме того, планируем обсудить наши возможности для содействия развитию внутреннего туризма в СНГ. С этой точки зрения местное уникальное историко-культурное и природное наследие, а также Всемирные игры кочевников создают прекрасный фон для эффективной работы", — считает председатель Информсовета СНГ, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.
Руководители информагентств рассмотрят темы, связанные с взаимодействием при освещении таких крупных международных мероприятий, как Всемирные игры кочевников, организацией пресс-туров и творческих семинаров для журналистов и фотокорреспондентов. Планируется также обсудить ряд совместных проектов, в том числе для развития выставочной деятельности. Общими усилиями подготовлены фотовыставки, рассказывающие о жизни республик после обретения ими независимости. Лучшие фотомастера госинформагентств представили свои работы в экспозициях, которые демонстрировались в столицах Содружества и на сайте Ассоциации национальных информационных агентств государств — участников СНГ.
На фоне этнокультуры и спорта
В нынешнем году во Всемирных играх кочевников принимают участие представители почти 70 государств, в том числе России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Узбекистана, Украины, Китая, Ирана, Афганистана, Франции, США, Индии. Всего свыше 2 тыс. спортсменов состязаются в 37 видах этноспорта. Освещают ход турниров более полутысячи журналистов из 50 стран. Официальным талисманом выбран снежный барс, образом которого организаторы игр хотят привлечь внимание мирового сообщества к защите и сохранению ареала обитания этого уникального животного.
Совет журналистского сотрудничества
Информсовет СНГ образован в ноябре 1995 года. В его состав входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистана.
Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.
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