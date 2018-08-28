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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору рюкзака и назвал его оптимальный вес
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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору рюкзака и назвал его оптимальный вес 

Letidor.ru 9 часов назад
Фото: Letidor.ru
В преддверии нового учебного года Роспотребнадзор рассказал, каким должен быть идеальный школьный рюкзак.
Роспотребнадзор опубликовал требования к школьным рюкзакам, на которые родителям стоит обратить особое внимание. Так, по словам экспертов, вес пустого ранца не может превышать 700 граммов для учеников начальной школы и быть больше килограмма для старшеклассников. А максимальный вес собранного портфеля составляет 1,5-2 кг (1-4 классы), 2,5-3,5 кг (5-8 классы) и 4 кг для старшеклассников. Особое внимание ведомство обращает на то, что любой ранец должен быть в 10 раз меньше веса ребенка. На рюкзаке обязательны маркировки с указанием возраста, для которого они предназначены.
Требования, предъявляемые к размерам ранцев для обучающихся начальных классов, следующие: — длина (высота) — 300 — 360 мм, — высота передней стенки — 220 — 260 мм, — ширина — 60 — 100 мм, — длина плечевого ремня — не менее 600 — 700 мм, — ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400 — 450 мм) — не менее 35 — 40 мм. Допускается увеличение размеров не более чем на 30 мм.
Роспотребнадзор напоминает, что рюкзаки должны способствовать сохранению осанки, а, значит, они должны иметь жесткую спинку для равномерного распределения веса. Лямки должны быть регулируемые и S-образной формы. Также нужно, чтобы на ранцах присутствовали светоотражающие элементы сбоку, спереди и сверху.
Напомним, ранее Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для жалоб на качество школьных товаров.
Фото: shutterstock.com
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