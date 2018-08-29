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Калининградское министерство строительства и ЖКХ возглавил Сергей Черномаз
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Калининградское министерство строительства и ЖКХ возглавил Сергей Черномаз 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области вместо покинувшего этот пост Максима Федосеева возглавил Сергей Черномаз, сообщает пресс-служба правительства области.
Напомним, что до назначения исполняющим обязанности министра Сергей Черномаз руководил государственным казенным учреждением «Региональное управление заказчика капитального строительства». Он занимал эту должность с октября 2015 года.
«В компетенцию нового руководителя вошли вопросы жилищного строительства, решения проблем обманутых дольщиков, реализации федеральных целевых программ, расселения граждан из аварийного жилья, капитального ремонта, благоустройства городской среды. Перед руководством регионального минстроя по-прежнему стоят задачи продолжения газификации населенных пунктов, развития объектов тепло— и водоснабжения, водоотведения», — сообщили в правительстве.
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