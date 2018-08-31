Коллективу РГБ представили нового генерального директора В. Дуду

«Не должно быть изменений ради изменений. Сначала надо понимать контекст задач, надо познакомиться с коллективом и с библиотекой. Нам всем кажется, что мы хорошо знаем «Ленинку», но вопрос в глубоком знакомстве, только после этого появится список неких приоритетных задач и станет понятно, какие нам нужны ресурсы, нужны ли новые люди, новые компетенции, новое содержание, до этого не стоит говорить о каких-то решениях», — сказал В. Дуда.

Экс-глава Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы также сообщил, что решение, кто ее возглавит, может быть принято в ближайшее время на уровне министерства культуры РФ. «Это решение министерства. Надеюсь, что это решение будет принято достаточно скоро, потому что „Иностранка“ мне лично очень дорога, и очень важно, чтобы там было все хорошо. Мы надеемся, что человек который придет и возглавит „Иностранку“, будет разделять наши подходы и ценности», — сказал В. Дуда, отвечая на вопрос корреспондента Агентства «Москва».

Как отметила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, в Минкультуры надеются, что РГБ останется флагманом для профессионального сообщества и будет развиваться как методический центр региональных и муниципальных библиотек.

«Вадим Валерьевич далеко не случайный человек в библиотечном сообществе — в предыдущие три года он возглавлял Библиотеку иностранной литературы. И достаточно много всего было сделано, например, в два раза увеличилось количество посетителей. Мы рассчитываем, что весь тот опыт и знания он сможет также аккуратно и бережно принести сюда, в главную библиотеку страны. Рассчитываем, что РГБ останется флагманом не только для профессионального сообщества, оператором Национальной электронной библиотеки, но и дальше будет развиваться как методический центр для огромной армии региональных и муниципальных библиотек, которых порядка 40 тыс.», — сказала О. Ярилова.

По ее словам, одним из мероприятий национального проекта «Культура» станет модернизация библиотечного пространства и создание модельных библиотек в субъектах РФ. «Надеемся, что координатором этой работы выступит РГБ», — сказала замминистра.