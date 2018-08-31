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Коллективу РГБ представили нового генерального директора В. Дуду
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Коллективу РГБ представили нового генерального директора В. Дуду 

Агентство «Москва» + ещё 17 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Новый генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда представлен коллективу учреждения, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Не должно быть изменений ради изменений. Сначала надо понимать контекст задач, надо познакомиться с коллективом и с библиотекой. Нам всем кажется, что мы хорошо знаем «Ленинку», но вопрос в глубоком знакомстве, только после этого появится список неких приоритетных задач и станет понятно, какие нам нужны ресурсы, нужны ли новые люди, новые компетенции, новое содержание, до этого не стоит говорить о каких-то решениях», — сказал В. Дуда.
Экс-глава Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы также сообщил, что решение, кто ее возглавит, может быть принято в ближайшее время на уровне министерства культуры РФ. «Это решение министерства. Надеюсь, что это решение будет принято достаточно скоро, потому что „Иностранка“ мне лично очень дорога, и очень важно, чтобы там было все хорошо. Мы надеемся, что человек который придет и возглавит „Иностранку“, будет разделять наши подходы и ценности», — сказал В. Дуда, отвечая на вопрос корреспондента Агентства «Москва».
Как отметила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, в Минкультуры надеются, что РГБ останется флагманом для профессионального сообщества и будет развиваться как методический центр региональных и муниципальных библиотек.
«Вадим Валерьевич далеко не случайный человек в библиотечном сообществе — в предыдущие три года он возглавлял Библиотеку иностранной литературы. И достаточно много всего было сделано, например, в два раза увеличилось количество посетителей. Мы рассчитываем, что весь тот опыт и знания он сможет также аккуратно и бережно принести сюда, в главную библиотеку страны. Рассчитываем, что РГБ останется флагманом не только для профессионального сообщества, оператором Национальной электронной библиотеки, но и дальше будет развиваться как методический центр для огромной армии региональных и муниципальных библиотек, которых порядка 40 тыс.», — сказала О. Ярилова.
По ее словам, одним из мероприятий национального проекта «Культура» станет модернизация библиотечного пространства и создание модельных библиотек в субъектах РФ. «Надеемся, что координатором этой работы выступит РГБ», — сказала замминистра.
Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении В. Дуды генеральным директором РГБ сроком на пять лет. До него обязанности директора РГБ исполнял Владимир Гнездилов.
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