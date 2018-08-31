Власти Приморья готовы проводить выборы в непогоду на мобильных участках

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. / ТАСС /. Власти Приморского края и региональная избирательная комиссия проведут выборы 9 сентября даже в условиях сильной непогоды и готовы организовать для проведения голосования мобильные избирательные участки. Об сообщил журналистам в пятницу вице-губернатор Приморского края Дмитрий Братыненко

В Приморье продолжается наводнение из-за непрекращающихся с 21 августа дождей. С 25 августа режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах: Уссурийском городском округе, Михайловском, Надеждинском, Черниговском и Октябрьском районах. Синоптики предупреждают о возможном влиянии на погоду крае тайфуна «Джеби», который 5 сентября должен подойти к южной части острова Хонсю и стать супертайфуном.

"У нас в Приморье бывают сильные циклоны, не исключены отрезанные водой участки. Поэтому, в случае если участок будет затоплен, или к нему невозможно будет проехать, мы с главами муниципалитетов предусмотрели избирательные участки в автобусах, которые смогут развернуться в короткое время. Надеемся, все же, что тайфун не придет сюда, что не наделает беды", — сказал вице-губернатор.

Он добавил, что в регионе провели тренировки по аварийному подключению избирательных участков к электроснабжению, если вдруг оно будет нарушено стихией.

По словам данным избирательной комиссии Приморья, в крае образовано 1311 стационарных избирательных участков. Помимо них образуются еще 25 участков в местах временного пребывания: один в аэропорте, один в санатории, один на пограничном переходе, 18 в медучреждениях, три в следственных изоляторах и один участок на территории воинской части. Еще 217 участков образованы на судах.