Власти Москвы пригласили предпринимателей на четвертый бизнес-форум «Трансформация»

ТАСС , 31 августа. 3 сентября в СК «Олимпийский» при поддержке Правительства Москвы состоится масштабный образовательный бизнес-форум «Трансформация 4» (0+). Ожидается, что его участниками станут 15 000 московских предпринимателей. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина

"В сегменте малого и среднего предпринимательства занято более 2 млн жителей Москвы. Форум «Трансформация» (0+) ориентирован прежде всего на них. С одной стороны, это бизнес-интенсив для профессионального роста, а с другой — площадка для обмена опытом, деловых переговоров, презентации своих возможностей, поиска инвесторов и единомышленников. Чуть менее чем за год форум завоевал стабильную аудиторию и стал заметным международным событием для бизнеса. Приглашаю предпринимателей принять в нем участие", — сказала Наталья Сергунина.

Форум включает модули: стратегия и финансы, маркетинг, продажи, упаковка бизнеса, личная эффективность.

Участие в форуме бесплатное, достаточно зарегистрироваться на сайте территориябизнеса.рф.

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