Ещё
Власти Москвы пригласили предпринимателей на четвертый бизнес-форум «Трансформация»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Власти Москвы пригласили предпринимателей на четвертый бизнес-форум «Трансформация» 

ТАСС + ещё 3 28 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
ТАСС, 31 августа. 3 сентября в СК «Олимпийский» при поддержке Правительства Москвы состоится масштабный образовательный бизнес-форум «Трансформация 4» (0+). Ожидается, что его участниками станут 15 000 московских предпринимателей. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
"В сегменте малого и среднего предпринимательства занято более 2 млн жителей Москвы. Форум «Трансформация» (0+) ориентирован прежде всего на них. С одной стороны, это бизнес-интенсив для профессионального роста, а с другой — площадка для обмена опытом, деловых переговоров, презентации своих возможностей, поиска инвесторов и единомышленников. Чуть менее чем за год форум завоевал стабильную аудиторию и стал заметным международным событием для бизнеса. Приглашаю предпринимателей принять в нем участие", — сказала Наталья Сергунина.
На «Трансформации 4» выступят знаменитые бизнес-коучи, топ-менеджеры и ведущие эксперты в различных отраслях. Среди спикеров — кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, вице-президент "Сбербанка" Олег Смирнов и многие другие.
Форум включает модули: стратегия и финансы, маркетинг, продажи, упаковка бизнеса, личная эффективность.
Участие в форуме бесплатное, достаточно зарегистрироваться на сайте территориябизнеса.рф.
Контакты для аккредитации СМИ:
Пешкова Анастасия, Шибанова Ирина,
E-mail: APeshkova@synergy.ru E-mail: VVSHibina@synergy.ru  Тел. : +7 (985) 214-73-54 Тел. : +7 (915) 403-21-43
ТАСС: последние новости
Норвегия оставит в силе мораторий на нефтеразработку в заповедной зоне Что делать, если попалась фальшивая купюра Родионов: в группе "Спартака" в Лиге Европы нет фаворитов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России забит самый позорный автогол в мире6
«Я не нужна российскому спорту»13
«Ненавижу играть против нее»5
От Медведевой «сбежал» тренер14
Француженку оштрафовали за оголение на US Open7
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
02:37
«Ненавижу играть против нее»
Теннис Статьи
04:28
«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными
Фигурное катание Статьи
00:37
От Медведевой «сбежал» тренер
Фигурное катание Статьи
00:13
Исинбаева показала идеальную фигуру
Легкая атлетика
05:22
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»
MMA Статьи
08:42
Судья «удушил» бойца ММА после нокаута
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение