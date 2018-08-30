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Electronic Arts пожертвует миллион долларов пострадавшим в Джексонвилле
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Electronic Arts пожертвует миллион долларов пострадавшим в Джексонвилле 

Чемпионат.com + ещё 1 1 час назад
Фото: Gmbox
Electronic Arts выделила миллион долларов для пострадавших в Джексонвилле и семьям Тейлора Робертсона и Элайджи Клейтона, погибших во время инцидента.
Компания также предоставит возможность всем желающим поучаствовать в благотворительности. В ближайшее время EA откроет прием средств, которые пойдут на помощь потерпевшим. Помимо этого, 6 сентября на Twitch.tv проведут стрим «с целью сплотить сообщество» Madden NFL.
Инцидент в Джексонвилле случился 27 августа. Дэвид Кац после поражения на отборочных по Madden NFL вышел к машине за пистолетами и открыл стрельбу. В результате 10 человек получили ранения, еще двое погибли на месте. Сам Кац покончил с собой до прибытия полиции.
Electronic Arts уже отказалась от проведения последующих отборочных к первому мэйджору по Madden NFL. Компания намерена сначала проработать новые стандарты безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
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