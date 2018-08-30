Маринату Гильерме: «Если Акинфеев действительно ушел из сборной, то я готов к вызову»

Вратарь «Локомотива» Маринату Гильерме подчеркнул, что готов стать первым номером в сборной России в случае ухода из национальной команды Игоря Акинфеева 32-летний игрок железнодорожников попал в заявку сборной на игры против Турции (Лига наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехии (товарищеский матч, 10 сентября, Ростов-на-Дону). — Что касается будущего Акинфеева, то по-прежнему существует плохо объясненная и неопределенная ситуация. Не могу говорить о том, чего не знаю, — цитирует Гильерме Yahoo Esportes Brasil. — Но если он действительно ушел из сборной, то я готов к этому вызову. Мне нужно всегда быть начеку, если такая возможность появится. Лунев является молодым вратарем, который уже два года отлично показывает себя в "Зените" и по-прежнему обладает большим потенциалом. Шунин тоже хорош. Так что у нас будет отличная конкуренция. Вообще в России хорошие вратари. Завершил ли Акинфеев выступления за сборную России? Ответ Черчесова // Вячеслав Чанов : «Не думаю, что Акинфеев завершил карьеру в сборной» // Кого не вызвал Черчесов на матчи сборной России с Турцией и Чехией