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Маринату Гильерме: «Если Акинфеев действительно ушел из сборной, то я готов к вызову»
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Маринату Гильерме: «Если Акинфеев действительно ушел из сборной, то я готов к вызову» 

Спорт-Экспресс + ещё 1 20 минут назад
Вратарь «Локомотива» Маринату Гильерме подчеркнул, что готов стать первым номером в сборной России в случае ухода из национальной команды Игоря Акинфеева.
32-летний игрок железнодорожников попал в заявку сборной на игры против Турции (Лига наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехии (товарищеский матч, 10 сентября, Ростов-на-Дону).
— Что касается будущего Акинфеева, то по-прежнему существует плохо объясненная и неопределенная ситуация. Не могу говорить о том, чего не знаю, — цитирует Гильерме Yahoo Esportes Brasil. — Но если он действительно ушел из сборной, то я готов к этому вызову. Мне нужно всегда быть начеку, если такая возможность появится.
Лунев является молодым вратарем, который уже два года отлично показывает себя в "Зените" и по-прежнему обладает большим потенциалом. Шунин тоже хорош. Так что у нас будет отличная конкуренция. Вообще в России хорошие вратари.
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