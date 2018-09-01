Тест: угадайте звезду по школьной фотографии

1 сентября — самое время, чтобы вволю поностальгировать о форме, ранцах, белых бантах и огромных букетах гладиолусов.

Вы уже угадывали по детской фотографии футболистов и даже политиков! Настало время проверить свою внимательность на примере школьных фотографий знаменитостей.

Некоторых звезд узнать будет не очень сложно, а над идентификацией кого-то придется изрядно поломать голову.

Даем подсказку: перед вами фотографии известных людей, которые уже стали родителями (а некоторые из них даже успели отвести детей в школу).

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