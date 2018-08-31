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Fitch понизило рейтинг Petropavlovsk
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Fitch понизило рейтинг Petropavlovsk 

Прайм + ещё 1 1 час назад
МОСКВА, 31 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) компании Petropavlovsk до CCC' с «B-», говорится в сообщении агентства.
Fitch понизило и рейтинг старшего необеспеченного долга компании, также до 'CCC' с 'B-'.
"Понижение рейтингов отражает более слабые, чем ожидалось, операционные результаты компании в первом полугодии 2018 года, задержки ввода в эксплуатацию автоклавного комплекса, пониженный прогноз по добыче и общим денежным затратам (TCC) в 2018 году, а также более консервативные прогнозы Fitch по ликвидности и денежным потокам группы в течение следующих 18 месяцев", — говорится в сообщении агентства.
Fitch считает, что ликвидность компании будет под давлением как минимум до конца 2019 года. «Petropavlovsk может привлечь кредиты на 49 миллионов долларов от двух крупнейших российских банков в качестве предоплаты за будущие поставки, однако эти предоплаты являются краткосрочными», — отмечается в сообщении.
Кроме того отмечается, что на рейтинг компании может оказывать давление тот факт, что Petropavlovsk выдал кредитную гарантию под долг своей ассоциированной компании IRC Ltd, занимающейся добычей железной руды, 31,1% которой Petropavlovsk владеет. Размер непогашенного остатка по долгу IRC перед китайским Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) составляет 204 миллиона долларов. Fitch полагает, что эта сумма будет выплачена за счет займа у Petropavlovsk.
Petropavlovsk входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — «Покровский рудник», «Пионер», «Маломыр» и «Албын». По итогам 2016 года компания сократила производство золота на 17,4% по сравнению с показателем 2015 года — до 416,3 тысячи унций.
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