Открытие сквера на Санникова-Хачатуряна отпраздновали в Отрадном

В минувшую субботу, 1 сентября, префект СВАО Валерий Виноградов открыл благоустроенные парковые зоны округа, в том числе сквер на пересечении улиц Санникова и Хачатуряна. По этому поводу там прошел районный праздник с песнями танцами и разнообразными мастер-классами для детей и взрослых.

— Именно в первый день осени мы традиционно докладываем жителям о завершении благоустроительных работ в округе. У меня есть почётная миссия доложить вам, что мы постарались и сдержали слово: вместе с управой и с муниципальными депутатами благоустроили эту парковую зону, — сказал префект.

Валерий Виноградов вспомнил, как несколько лет назад, когда в этом сквере делали детскую площадку, к нему подошли жители.

— Они сказали: в округе много парков, почему бы здесь не сделать парковую зону района Отрадное? С меня тогда взяли обещание, что мы это сделаем, и мы его выполнили, — отметил префект.

В сквере площадью 12 гектаров поменяли плитку, отремонтировали сцену, в зоне отдыха установили деревянные лавочки-шезлонги и качели-коконы, открыли несколько огороженных площадок для разных видов спорта, установили столы для настольного тенниса под навесами и столы для шахмат. Детские площадки расширили и поделили на три зоны: «Аэропорт», «Космос» и современный пандапарк с лазилками.