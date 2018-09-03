«Житель всегда прав». Доверенное лицо кандидата в губернаторы Подмосковья Воробьева назвала экологию приоритетом

Приоритетное направление для кандидата в губернаторы Московской области Андрея Воробьева — экология. Об этом на теледебатах в студии «360» заявила его доверенное лицо Елена Гришина

«Да, экология является приоритетом для губернатора. В каждом ежегодном послании в начале года губернатор акцентирует свое внимание на экологических вопросах. И через призму желаний жителей решаются многие вопросы и, соответственно, именно житель у нас всегда прав», — сказала Гришина.

По ее словам, в Подмосковье сейчас формируется отрасль обращения с отходами производства и потребления. При этом регион за несколько лет проходит путь, который страны Европы преодолевали за десятилетия.

Елена Гришина добавила, что многие программы, которые были заявлены в 2013 году, уже реализованы. Это, в частности, «Чистая вода» и программа обводнения торфяников.

«У нас также поставлены на особый кадастровый учет охраняемые территории, есть закон о недопущении строительства в этих самых объектах. Проблема экологии — она многогранна, но именно нам надо задуматься, каким мы хотим видеть наше будущее», — заключила Гришина.