Ещё
«Житель всегда прав». Доверенное лицо кандидата в губернаторы Подмосковья Воробьева назвала экологию приоритетом
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Житель всегда прав». Доверенное лицо кандидата в губернаторы Подмосковья Воробьева назвала экологию приоритетом 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Приоритетное направление для кандидата в губернаторы Московской области Андрея Воробьева — экология. Об этом на теледебатах в студии «360» заявила его доверенное лицо Елена Гришина.
«Да, экология является приоритетом для губернатора. В каждом ежегодном послании в начале года губернатор акцентирует свое внимание на экологических вопросах. И через призму желаний жителей решаются многие вопросы и, соответственно, именно житель у нас всегда прав», — сказала Гришина.
По ее словам, в Подмосковье сейчас формируется отрасль обращения с отходами производства и потребления. При этом регион за несколько лет проходит путь, который страны Европы преодолевали за десятилетия.
Елена Гришина добавила, что многие программы, которые были заявлены в 2013 году, уже реализованы. Это, в частности, «Чистая вода» и программа обводнения торфяников.
«У нас также поставлены на особый кадастровый учет охраняемые территории, есть закон о недопущении строительства в этих самых объектах. Проблема экологии — она многогранна, но именно нам надо задуматься, каким мы хотим видеть наше будущее», — заключила Гришина.
Главной темой дебатов кандидатов на пост главы Подмосковья стала экология региона. Участие в них приняли претенденты на пост главы области от «Альянса зеленых» Лилия Белова, от «Партии Роста» Борис Надеждин, а также доверенное лицо кандидата в губернаторы Андрея Воробьева Елена Гришина.
360tv.ru: последние новости
Немцы в Хемнице протестуют против миграционной политики ФРГ Форвард «Динамо» Марков поделился впечатлениями от матча с «Оренбургом» «Зенит» отказался от трансфера Маркизио
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах48
Спортсменка умерла прямо во время тренировки
Когда Медведева отомстит Загитовой4
Итальянец забил фантастический гол с лета2
«С такими бедрами она нам не нужна»8
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
00:45
Федерер нанес величайший удар в истории
Теннис
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«От меня ждут результата»: ученица Тутберидзе покорила Австрию
Фигурное катание Статьи
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:36
Жребий брошен: что ждет «Зенит» и «Спартак» в Лиге Европы
Футбол Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение