Роскосмос: СМИ оказывают давление на расследование нештатной ситуации на МКС

МОСКВА, 5 сентября. / ТАСС /. Роскосмос выступил с информационным обращением, в котором высказал утверждение, что средства массовой информации оказывают давление на комиссию, ведущую расследование нештатной ситуации на Международной космической станции (МКС). Сообщение опубликовано в среду на официальном сайте госкорпорации.

"Роскосмос подчеркивает, что ссылки на так называемые источники в ракетно-космической отрасли, сообщающие различные «версии» расследования, — способ манипуляции информацией и воздействия на работу представителей комиссии", — говорится в сообщении. Там также указывается, что госкорпорация «рекомендует российским и иностранным СМИ воздержаться от публикации различных версий со ссылкой на анонимные источники до завершения работы комиссии».

"Работа комиссии будет завершена в середине сентября, ее выводы будут представлены в госкорпорацию «Роскосмос», тогда и будут определены меры по предотвращению подобных ситуаций", — сообщили в госкорпорации.

О ЧП на МКС Ранее сообщалось, что 30 августа на МКС было зафиксировано падение давления. Экипаж станции обнаружил пробоину в обшивке «Союза МС-09» диаметром 2 мм. Вечером того же дня она была заделана с помощью нескольких слоев эпоксидной смолы, после чего давление на станции стабилизировалось. 31 августа космонавты укрепили «заплату» дополнительным слоем герметика.