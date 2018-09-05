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Роскосмос: СМИ оказывают давление на расследование нештатной ситуации на МКС
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Роскосмос: СМИ оказывают давление на расследование нештатной ситуации на МКС 

ТАСС + ещё 2 26 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Роскосмос выступил с информационным обращением, в котором высказал утверждение, что средства массовой информации оказывают давление на комиссию, ведущую расследование нештатной ситуации на Международной космической станции (МКС). Сообщение опубликовано в среду на официальном сайте госкорпорации.
"Роскосмос подчеркивает, что ссылки на так называемые источники в ракетно-космической отрасли, сообщающие различные «версии» расследования, — способ манипуляции информацией и воздействия на работу представителей комиссии", — говорится в сообщении. Там также указывается, что госкорпорация «рекомендует российским и иностранным СМИ воздержаться от публикации различных версий со ссылкой на анонимные источники до завершения работы комиссии».
"Работа комиссии будет завершена в середине сентября, ее выводы будут представлены в госкорпорацию «Роскосмос», тогда и будут определены меры по предотвращению подобных ситуаций", — сообщили в госкорпорации.
О ЧП на МКС  Ранее сообщалось, что 30 августа на МКС было зафиксировано падение давления. Экипаж станции обнаружил пробоину в обшивке «Союза МС-09» диаметром 2 мм. Вечером того же дня она была заделана с помощью нескольких слоев эпоксидной смолы, после чего давление на станции стабилизировалось. 31 августа космонавты укрепили «заплату» дополнительным слоем герметика.
Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что корабль «Союз МС-09», пристыкованный к МКС, был поврежден изнутри, Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» устанавливает личность виновного. Он отметил, что Роскосмос рассматривает все версии, при этом связанную с попаданием метеорита уже исключили.
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