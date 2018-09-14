Ещё
Сборная Аргентины по футболу попалась на контрабанде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная Аргентины по футболу попалась на контрабанде 

Lenta.ru + ещё 37 15 часов назад
Фото: SPORT24.ru
Футболисты сборной Аргентины, а также представители Ассоциации футбола этой страны столкнулись с обвинениями в контрабанде. Об этом сообщает AS.
По возвращении спортсменов из США, где сборная провела два матча, аргентинские таможенники обнаружили и конфисковали незадекларированных товаров на сумму почти в 20 тысяч евро. Среди предметов была электроника, детские игрушки и музыкальные инструменты.
Аргентинские налоговики уже передали дело в подразделение прокуратуры, занимающееся экономическими преступлениями.
В США аргентинцы провели две товарищеские встречи: 8 сентября в Лос-Анджелесе сборная Аргентины разгромила Гватемалу со счетом 3:0, 12 сентября в Нью-Джерси команда сыграла вничью с колумбийцами (0:0).
Последние новости
Жириновский на телешоу Соловьева обещал вымазать депутата фекалиями Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Любитель мяса с кровью заработал червя в мозгу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимову назвали «пельмениной»16
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке19
Марадона назвал лучшую игру ЧМ-2018 «под косячок»1
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт58
«Нужно раскаяние»: россиянка выступила против РФ169
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение