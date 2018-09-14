Сборная Аргентины по футболу попалась на контрабанде

Футболисты сборной Аргентины, а также представители Ассоциации футбола этой страны столкнулись с обвинениями в контрабанде. Об этом сообщает AS.

По возвращении спортсменов из США, где сборная провела два матча, аргентинские таможенники обнаружили и конфисковали незадекларированных товаров на сумму почти в 20 тысяч евро. Среди предметов была электроника, детские игрушки и музыкальные инструменты.

Аргентинские налоговики уже передали дело в подразделение прокуратуры , занимающееся экономическими преступлениями.

В США аргентинцы провели две товарищеские встречи: 8 сентября в Лос-Анджелесе сборная Аргентины разгромила Гватемалу со счетом 3:0, 12 сентября в Нью-Джерси команда сыграла вничью с колумбийцами (0:0).