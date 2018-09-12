Ван И посетит с визитами Вьетнам и Филиппины

Пекин, 12 сентября / Синьхуа / — Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И отправится во Вьетнам для председательства на 11-м заседании китайско-вьетнамского руководящего комитета двустороннего сотрудничества и посетит с визитом Филиппины с 15 по 18 сентября. Об этом сообщил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ван И совершит зарубежные поездки по приглашению заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Миня и министра иностранных дел Филиппин Алана Питера Кайетано, сказал Гэн Шуан на очередной пресс-конференции. -0-