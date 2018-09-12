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Ван И посетит с визитами Вьетнам и Филиппины
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Ван И посетит с визитами Вьетнам и Филиппины 

ИА Синьхуа + ещё 27 12 сентября 2018
Фото: Российская Газета
Пекин, 12 сентября /Синьхуа/ — Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И отправится во Вьетнам для председательства на 11-м заседании китайско-вьетнамского руководящего комитета двустороннего сотрудничества и посетит с визитом Филиппины с 15 по 18 сентября. Об этом сообщил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ван И совершит зарубежные поездки по приглашению заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Миня и министра иностранных дел Филиппин Алана Питера Кайетано, сказал Гэн Шуан на очередной пресс-конференции. -0-
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