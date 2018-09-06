Ещё
В Ярославле избили депутата областной думы Сергея Балабаева
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ярославле избили депутата областной думы Сергея Балабаева 

АиФ + ещё 2 1 час назад
Фото: АиФ
Об этом рассказал лидер партии «ПАРНАС» Василий Цепенда. Информацию подтвердил и сам чиновник.
Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Ньютона. Как сообщает издание Яркуб, ссылаясь на самого Балабаева, причиной стали фейковые предвыборные листовки, которые призывают к байкоту действующей власти. Местные жители сообщили депутату о неизвестных молодых людях, которые их раскидывали возле почтовых ящиков.
По дороге в приемную Сергей Балабаев увидел человека, который был схож по описанию. Он зашел в подъезд за ним. Там и началась потасовка.
«Били по туловищу, рукам, в пах. Что с сыном? На молодых быстро заживает. Едем в Соловьевку», — заявил Сергей. Он намерен написать заявление в полицию.
По информации анонимного источника, все произошло иначе. За депутата были пять человек — сын, помощник и трое неизвестных мужчин. Против них — два человека. Молодые люди поедут снимать побои и в травмпункт.
Сейчас информация о драке уточняется.
АиФ: последние новости
Елена Новик стала новым заместителем мэра Ярославля по социальной политике Космонавт Алексей Овчинин возьмет в космос джерси «Локомотива» Ярославль принимает летнюю спартакиаду для городов центра и северо-запада
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева вернулась в Москву32
Мини-бикини: отдых российских гимнасток34
Без клюшек. Горячие хоккеистки России16
В РФС пожаловались в FIFA и UEFA на новую украинскую форму4
Устал от России: Виктор Ан ушел из спорта25
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Легкая атлетика
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта Прочее
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
00:45
Федерер нанес величайший удар в истории
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение