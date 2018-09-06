В Ярославле избили депутата областной думы Сергея Балабаева

Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Ньютона. Как сообщает издание Яркуб, ссылаясь на самого Балабаева , причиной стали фейковые предвыборные листовки, которые призывают к байкоту действующей власти. Местные жители сообщили депутату о неизвестных молодых людях, которые их раскидывали возле почтовых ящиков.

По дороге в приемную Сергей Балабаев увидел человека, который был схож по описанию. Он зашел в подъезд за ним. Там и началась потасовка.

«Били по туловищу, рукам, в пах. Что с сыном? На молодых быстро заживает. Едем в Соловьевку», — заявил Сергей. Он намерен написать заявление в полицию.

По информации анонимного источника, все произошло иначе. За депутата были пять человек — сын, помощник и трое неизвестных мужчин. Против них — два человека. Молодые люди поедут снимать побои и в травмпункт.

Сейчас информация о драке уточняется.