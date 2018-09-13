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Жителям Подмосковья предлагают выбрать дороги для ремонта
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Жителям Подмосковья предлагают выбрать дороги для ремонта 

РИА Новости + ещё 50 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Голосование по ремонту дорог в Московской области на 2019 год стартовало на портале «Добродел», говорится в пресс-релизе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Ведомство отмечает, что на голосование вынесены более 1,9 тысячи участков автодорог, из них свыше 400 региональных и 1,5 тысячи муниципальных объектов.
"Участки определены по результатам прошедшего сбора предложений и обследования. По результатам был сформирован список автодорог, не требующих проведения капитальных работ, а только замены асфальтобетонного покрытия. По итогам голосования дороги, получившие наибольшее число голосов, будут включены в программу ремонта на 2019 год", — подчеркивает министерство.
Голосование пройдет с 12 сентября по 2 ноября 2018 года. Сообщается, что благодаря поддержке более 500 тысячи жителей на портале «Добродел» в 2017 и 2018 годах было отремонтировано свыше 700 дорог общей протяженностью более 1,2 тысячи километров.
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