Жителям Подмосковья предлагают выбрать дороги для ремонта

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости . Голосование по ремонту дорог в Московской области на 2019 год стартовало на портале «Добродел», говорится в пресс-релизе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Ведомство отмечает, что на голосование вынесены более 1,9 тысячи участков автодорог, из них свыше 400 региональных и 1,5 тысячи муниципальных объектов.

"Участки определены по результатам прошедшего сбора предложений и обследования. По результатам был сформирован список автодорог, не требующих проведения капитальных работ, а только замены асфальтобетонного покрытия. По итогам голосования дороги, получившие наибольшее число голосов, будут включены в программу ремонта на 2019 год", — подчеркивает министерство.

Голосование пройдет с 12 сентября по 2 ноября 2018 года. Сообщается, что благодаря поддержке более 500 тысячи жителей на портале «Добродел» в 2017 и 2018 годах было отремонтировано свыше 700 дорог общей протяженностью более 1,2 тысячи километров.