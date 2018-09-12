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Стратегия развития Нижегородской области получила в свою поддержку более 90% голосов
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Стратегия развития Нижегородской области получила в свою поддержку более 90% голосов 

ТАСС + ещё 15 2 часа назад
Фото: Newsroom24
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Проект Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года получил поддержку 94% избирателей, пришедших 9 сентября на голосование. Об этом в среду сообщил журналистам председатель областного комитета по установлению итогов голосования по Стратегии Сергей Дмитриев.
"За Стратегию развития Нижегородской области проголосовали 94% избирателей, это 502 тыс. жителей региона", — сказал Дмитриев.
Как отметил депутат законодательного собрания региона Владимир Солдатенков, документ получил такую массовую поддержку, так как касается жизни каждого нижегородца. «В документе заложен самый главный фактор — это человек. Важно, чтобы каждая семья нашла себя в стратегии и понимала, что она получит через пять, 10, 15 лет», — сказал журналистам Солдатенков.
Заместитель председателя заксобрания региона, представитель экспертной группы по обсуждению Стратегии Ольга Щетинина сообщила журналистам, что «теперь предстоит обсуждение конкретных программ, технологий, планов, дорожных карт по реализации программы развития».
В декабре 2017 года по инициативе главы региона Глеба Никитина началась разработка проекта стратегии социально-экономического развития Нижегородской области. Над документом работали более 400 экспертов регионального и федерального уровней. В общей сложности более 500 тыс. жителей Нижегородской области приняли участие в общественной экспертизе документа.
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