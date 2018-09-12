Стратегия развития Нижегородской области получила в свою поддержку более 90% голосов

"За Стратегию развития Нижегородской области проголосовали 94% избирателей, это 502 тыс. жителей региона", — сказал Дмитриев.

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