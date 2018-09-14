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На главную цель «Барселоны» повесили 75-миллионный ценник
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На главную цель «Барселоны» повесили 75-миллионный ценник 

Lenta.ru + ещё 18 11 часов назад
Фото: Lenta.ru
Голландский «Аякс» оценил полузащитника Френки Де Йонга, который является трансферной целью «Барселоны», в 75 миллионов евро. Об этом сообщает Sport.es.
Клуб отклонил несколько предложений о переходе 21-летнего игрока, причем лондонский «Тоттенхэм» предлагал за него 50 миллионов евро. В «Барселоне» понимают, что зимой подписать Де Йонга не получится, поэтому считают лето 2019 года идеальным моментом для трансфера.
В числе претендентов на голландца значится также мадридский «Реал». Однако, по словам бывшего спортивного директора каталонского клуба Роберта Фернандеса, «Барселона» не может себе позволить упустить игрока, который по всем характеристикам отвечает ее запросам.
Де Йонг — воспитанник голландского клуба «Виллем II». За «Аякс» он выступает с 2015 года, в основном составе клуба с февраля 2017-го. В сезоне-2018/2019 на его счету четыре матча в рамках национального чемпионата.
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