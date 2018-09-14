На главную цель «Барселоны» повесили 75-миллионный ценник

Голландский «Аякс» оценил полузащитника Френки Де Йонга, который является трансферной целью «Барселоны», в 75 миллионов евро. Об этом сообщает Sport.es.

Клуб отклонил несколько предложений о переходе 21-летнего игрока, причем лондонский «Тоттенхэм» предлагал за него 50 миллионов евро. В «Барселоне» понимают, что зимой подписать Де Йонга не получится, поэтому считают лето 2019 года идеальным моментом для трансфера.

В числе претендентов на голландца значится также мадридский «Реал» . Однако, по словам бывшего спортивного директора каталонского клуба Роберта Фернандеса , «Барселона» не может себе позволить упустить игрока, который по всем характеристикам отвечает ее запросам.

Де Йонг — воспитанник голландского клуба «Виллем II». За «Аякс» он выступает с 2015 года, в основном составе клуба с февраля 2017-го. В сезоне-2018/2019 на его счету четыре матча в рамках национального чемпионата.