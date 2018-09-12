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В Абхазии объявлен траур
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В Абхазии объявлен траур 

Вести.Ru + ещё 45 55 минут назад
Фото: Вести.Ru
Среда, 12 сентября, объявлена в Абхазии Днем траура в связи с гибелью в ДТП премьер-министра республики Геннадия Гагулии. В этот же день состоятся его похороны.
На всей территории Абхазии будут приспущены государственные флаги страны, учреждения культуры и телерадиокомпании республики отменили все развлекательные мероприятия и программы.
Церемония прощания с трагически погибшим премьер-министром пройдет в городе Гудаута, после траурного митинга Геннадия Гагулию похоронят в его родовом селе Лыхны.
Как сообщалось, премьер-министр Абхазии Георгий Гагулия погиб 8 сентября текущего года в результате ДТП, произошедшего в Гудаутском районе республики. По факту дорожно-трансполртного происшествия со смертельным исходом задержан 22-летний местный житель Хаджарат Тарсман, который, согласно данным следствия, находился в состоянии наркотического опьянения. Также у него не было документов на право управления автомобилем. Возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса Абхазии ("Нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть человека".
В связи с гибелью главы правительства республики его обязанности временно исполняет первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба.
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