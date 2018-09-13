Новый премьер Ингушетии сменил руководителей двух ведомств региона

МАГАС, 13 сентября. / ТАСС /. Премьер Ингушетии Зялимхан Евлоев представил главе региона Юнус-Беку Евкурову кандидатов на замещение должностей министра спорта и физической культуры, министра культуры и архивного дела и начальника управления республики по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"Управление республики по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций возглавит Ибрагим Ганижев, который долгое время являлся заместителем прежнего руководителя ведомства. Пост главы Минспорта за собой сохранил Дауд Алхазуров . А должность руководителя Минкульта покидает Марет Газдиева, ее заменит Микаэл Базоркин, худрук Русского государственного музыкально-драматического театра и заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия", — говорится в сообщении.

Как сообщается, глава Ингушетии предложения премьер-министра одобрил и принял.

Ранее сообщалось, что в рамках совершенствования структуры исполнительных органов госвласти республики функционал министерства культуры и архивного дела дополнился комитетом по туризму региона.