Александр Гулявцев: «Локомотив» был посвежее «Северстали»

— Не скажу, что мои ребята сегодня играли плохо. «Локомотив» был посвежее. Мы проводили четвёртый матч на выезде, и, может, сказалась усталость. И подвела нас дисциплина — почти период удалений. Тяжело столько играть в меньшинстве. Тем более после такого выезда. Тем не менее, ребята сегодня старались, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. — Чего не хватило, чтобы реализовать большинство? Не хватило бросков. Ребята хотели красиво разыграть, до верного. А «Локомотив» хорошо оборонялся, не позволял нам это сделать. И ребята не смогли перестроиться от игры тонкой к игре простой.

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