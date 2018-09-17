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Орсаг: «Слован» хотел получить два очка, но в КХЛ важен каждый балл в таблице
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Орсаг: «Слован» хотел получить два очка, но в КХЛ важен каждый балл в таблице 

Чемпионат.com + ещё 8 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер братиславского «Слована» Владимир Орсаг прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с китайским «Куньлунь Ред Стар». (3:4 Б)
«В целом, это была хорошая игра с нашей стороны, особенно в первой половине встречи. Мы начали неплохо, уверенно контролировали ситуацию, но постепенно игра начала уходить от нас, команда хозяев очень сильно добавила. В результате мы получили очко, это хороший момент. В этой лиге каждое очко важно. Естественно, мы рассчитывали на два, и перед игрой и во время игры, когда у нас было преимущество в две шайбы. Мы разочарованы результатом. Будем готовиться к следующей игре», — передаёт слова Орсага корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.
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