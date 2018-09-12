Голоса стали властью. Кого выбрали жители Екатеринбурга и чего им ждать 

Столица Среднего Урала выбрала депутатов городской думы. Как голосовали жители города и каких депутатов получили
Главное — количество?
К утру понедельника, 10 сентября, стали известны результаты голосования, длившегося весь предыдущий день. По итогам пересчёта бюллетеней определились депутаты, входившие в партийные списки. Правило такое: чем больше голосов получил тот или иной список, тем больше мандатов получит та или иная партия. В результате от «ЕР» (31,5% голосов, 6 мандатов), КПРФ (23,02%, 5 мандатов), «Справедливой России» (20,66%, 4 мандата), ЛДПР (13,77%, 2 мандата), а также от партии «Яблоко» (5,44%, 1 мандат) в целом выбрали 18 депутатов из 36-местного муниципального парламента. Такие данные озвучил глава горизбиркома Илья Захаров. Фамилии будущих парламентариев уже называются, но они мало известны публике за исключением фигурировавшей во всех агитматериалах первой партийной тройки: Анастасии Немец, Тимофея Жукова и Сергея Воронина.
Чуть конкретнее оказался список другой половины гордумы — 18 депутатов, избранных по одномандатным округам. Он был скорректирован чуть позднее, ближе к полудню понедельника, и оказался достаточно интересным. В первую очередь из-за того, что депутатский корпус почти не обновился: 11 народных избранников известны горожанам. Как минимум читателям «АиФ-Урал», для которых в проекте «Что стоит депутат» мы последние полгода описывали всех народных избранников прошлого созыва.
В числе «старых новых» депутатов от «Единой России» — Ира Овчинникова, Сергей Мелёхин, Олег Кагилев, Виктор Тестов, Владимир Крицкий, Елена Дерягина, Николай Смирнягин, Игорь Володин и Дмитрий Сергин. Среди единороссов-«новобранцев» — теперь уже бывший замглавы администрации Екатеринбурга Михаил Матвеев, Павел Пустозёров, Елена Бондаренко и Алексей Вихарев. Последний составит семейный клан с братом-жириновцем Григорием Вихаревым. Кроме того, в нынешнюю думу из прошлого созыва пробился справедливоросс Михаил Вечкензин. Под флаги этой партии встанут и двое «новобранцев»: Александр Колесников и малоизвестная 70-летняя Любовь Боркова. Под стать ей депутат-одномандатник, новичок Виктор Сомиков, сумевший «выбить» из округа бессменного Анатолия Шарапова.
В любом случае Екатеринбургская гордума выглядит так: «ЕР» — 19 депутатов, «СР» — 7, КПРФ — 6, ЛДПР — 3, а «яблочник» всего один. Важнее, однако, знать ещё один показатель. Всех этих людей выбрали 250 тысяч горожан, или около 26% избирателей столицы Среднего Урала.
Качественные изменения
Политологи, наблюдавшие за политическими процессами в перманентно активном Екатеринбурге, констатировали: статус депутата городской думы падал, интерес к мандату и, соответственно, его цена — тоже. Так говорили перед выбором минувшего созыва, в котором горожане в последний раз всенародно выбирали мэра. Однако летняя кампания 2018 года в городской парламент, уже переставший интересовать даже избирателей, вдруг «заиграла красками». Началась агитация за самых разномастных политиков, появление которых на небосклоне раньше казалось невозможным. В буквальном смысле на виду оказались образцы давно забытых методов политического пиара, как правило, «чёрного». С июля город подвергался атакам креатива, который был тем активнее, чем ближе день голосования. В чём же было дело?
Ответ и прост, и сложен. При кажущейся декоративности городская дума является одним из существенных инструментов управления городом. Даже при наличии достаточно жёсткой вертикали власти «Москва — регион — столичный муниципалитет» городской парламент областного центра может претендовать на роль политического игрока — и находящегося в команде областных властей, и играющего самостоятельно. Особенно в том случае, если депутаты могут выбирать сильного градоначальника. Именно эта конфигурация сложилась в Екатеринбурге, и на неё в меньшей степени влияет партийная принадлежность.
Первое заседание нового, седьмого созыва состоится уже 25 сентября, и тогда же будет выбран один из 19 кандидатов на пост полноценного мэра города, имеющего всю полноту политических и финансовых инструментов. В чьей команде он будет — горожане, по сути, уже решили, сделав выбор.