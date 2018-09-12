Голоса стали властью. Кого выбрали жители Екатеринбурга и чего им ждать

Столица Среднего Урала выбрала депутатов городской думы. Как голосовали жители города и каких депутатов получили

Главное — количество?

Чуть конкретнее оказался список другой половины гордумы — 18 депутатов, избранных по одномандатным округам. Он был скорректирован чуть позднее, ближе к полудню понедельника, и оказался достаточно интересным. В первую очередь из-за того, что депутатский корпус почти не обновился: 11 народных избранников известны горожанам. Как минимум читателям «АиФ-Урал» , для которых в проекте «Что стоит депутат» мы последние полгода описывали всех народных избранников прошлого созыва.

В любом случае Екатеринбургская гордума выглядит так: «ЕР» — 19 депутатов, «СР» — 7, КПРФ — 6, ЛДПР — 3, а «яблочник» всего один. Важнее, однако, знать ещё один показатель. Всех этих людей выбрали 250 тысяч горожан, или около 26% избирателей столицы Среднего Урала.

Качественные изменения

Политологи, наблюдавшие за политическими процессами в перманентно активном Екатеринбурге, констатировали: статус депутата городской думы падал, интерес к мандату и, соответственно, его цена — тоже. Так говорили перед выбором минувшего созыва, в котором горожане в последний раз всенародно выбирали мэра. Однако летняя кампания 2018 года в городской парламент, уже переставший интересовать даже избирателей, вдруг «заиграла красками». Началась агитация за самых разномастных политиков, появление которых на небосклоне раньше казалось невозможным. В буквальном смысле на виду оказались образцы давно забытых методов политического пиара, как правило, «чёрного». С июля город подвергался атакам креатива, который был тем активнее, чем ближе день голосования. В чём же было дело?

Ответ и прост, и сложен. При кажущейся декоративности городская дума является одним из существенных инструментов уп­равления городом. Даже при наличии достаточно жёсткой вертикали власти «Москва — регион — столичный муниципалитет» городской парламент областного центра может претендовать на роль политического игрока — и находящегося в команде областных властей, и играющего самостоятельно. Особенно в том случае, если депутаты могут выбирать сильного градоначальника. Именно эта конфигурация сложилась в Екатеринбурге, и на неё в меньшей степени влияет партийная принадлежность.

Первое заседание нового, седьмого созыва состоится уже 25 сентября, и тогда же будет выбран один из 19 кандидатов на пост полноценного мэра города, имеющего всю полноту политических и финансовых инструментов. В чьей команде он будет — горожане, по сути, уже решили, сделав выбор.