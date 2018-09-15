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Балотелли: тот, кто написал, что у меня избыточный вес, должен лишиться работы
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Балотелли: тот, кто написал, что у меня избыточный вес, должен лишиться работы 

Чемпионат.com + ещё 24 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли иронично отреагировал на информацию о том, что был временно исключён из команды из-за лишнего веса.
По информации французских СМИ, сейчас вес Балотелли составляет 100 кг при росте 189 см. Стоит отметить, что в профиле форварда на официальном сайте Лиги 1 указан вес 88 кг.
«Меня отстранили из-за лишнего веса? Посмотрите на моё телосложение! Смешно, что вы говорите о том, что я страдаю избыточным весом. Сомнения прочь. Тот, кто написал это, должен лишиться работы», — написал Балотелли в своём «Инстаграме».
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