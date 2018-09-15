Балотелли: тот, кто написал, что у меня избыточный вес, должен лишиться работы

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли иронично отреагировал на информацию о том, что был временно исключён из команды из-за лишнего веса.

По информации французских СМИ, сейчас вес Балотелли составляет 100 кг при росте 189 см. Стоит отметить, что в профиле форварда на официальном сайте Лиги 1 указан вес 88 кг.

«Меня отстранили из-за лишнего веса? Посмотрите на моё телосложение! Смешно, что вы говорите о том, что я страдаю избыточным весом. Сомнения прочь. Тот, кто написал это, должен лишиться работы», — написал Балотелли в своём «Инстаграме».