Энергетики «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» приняли участие в широкомасштабном совместном учении Минэнерго и МЧС России

Алгоритм действий при ликвидации условных нарушений энергоснабжения, вызванных неблагоприятными погодными условиями, отрабатывался в филиалах «Тверьэнерго», «Тулэнерго» и «Владимирэнерго».

Тренировка проходила под руководством заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, заместителя министра энергетики Российской Федерации Андрея Черезова

По легенде учения, в Тверской, Тульской и Владимирской областях Центрального федерального округа (регионах присутствия «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья») произошли массовые нарушения энергоснабжения потребителей, вызванные неблагоприятными погодными условиями.

К оперативному реагированию в ходе учений были привлечены силы и средства филиалов «Тверьэнерго», «Тулэнерго» и «Владимирэнерго» — всего 79 бригад, 275 человек, 93 единицы техники.

Для оперативного реагирования на складывающуюся обстановку был введён особый режим работы (ОРР), организована работа региональных штабов для принятия управленческих решений по ликвидации нарушений электроснабжения, организовано взаимодействие и информационный обмен с органами исполнительной власти Тверской, Тульской и Владимирской областей, главными управлениями МЧС России по субъектам РФ. На практике были отработаны действия по проведению аварийно-восстановительных работ с привлечением группировки сил и средств из соседних регионов.

В частности, по условным вводным учения, силами энергетиков «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» проводились работы по замене силовых трансформаторов и опор, проводов линий электропередачи и ликвидации их обрывов. Кроме того, был отработан алгоритм действий по подключению резервных источников снабжения электроэнергией для организации временного электроснабжения социально значимых потребителей, а также произведен монтаж быстровозводимой и демонтируемой опоры воздушной линии 35 — 110 кВ, которая позволяет сократить время проведения аварийно-восстановительных работ и осуществить временное технологическое присоединение потребителей.

Также во взаимодействии с подразделениями МЧС и Автодором энергетики отработали практические навыки по расчистке путей подъезда к местам проведения аварийно-спасательных работ и доставке бригад на высокопроходимой технике.

Отличительной особенностью проводимого учения стало участие в нем студентов профильного учебного заведения. Так, в Тверской области практическая часть учения прошла на учебно-тренировочном полигоне Конаковского энергетического колледжа — филиала Московского энергетического института. Впервые более 50 студентов колледжа — учащиеся 3 и 4 курсов по специальности «Электрические станции, сети и системы» — приняли участие в учении. Ребята вместе с преподавателем посмотрели построение сил и средств энергетиков, ГУ МЧС России по Тверской области, администрации Конаковского района, которые могут быть задействованы в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с массовым обесточиванием потребителей. Студентам рассказали и показали, как применяется высокопроходимая техника, каким образом устанавливается и подключается резервный источник снабжения электрической энергией, как осуществляется осмотр воздушных линий с применением беспилотных летательных аппаратов. Полученные знания являются важной составляющей учебного плана учащихся, который был специально скорректирован в рамках проведения учения, отметила пресс-служба ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

«Подобные учения помогают совершенствовать вопросы взаимодействия и обмена информацией между региональными властями, подразделениями МЧС и сетевыми организациями, выработать наиболее эффективные подходы к мобилизации технических, материальных и человеческих ресурсов для устранения технологических нарушений в сетях и максимально быстрого восстановления электроснабжения потребителей, а также позволяют персоналу закрепить навыки и отработать эффективные алгоритмы действий, необходимые для оперативного устранения последствий любых нештатных ситуаций», — отметил первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «МРСК центра» — управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Александр Пилюгин.

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