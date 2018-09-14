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Делегация из КНДР приедет на Евразийский женский форум в Петербург
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Делегация из КНДР приедет на Евразийский женский форум в Петербург 

РИА Новости + ещё 15 12 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Парламентская делегация КНДР примет участие в работе Второго Евразийского женского форума, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Форум пройдет с 19 по 21 сентября в Санкт-Петербурге. В начале сентября делегация Совфеда во главе с Матвиенко посетила Пхеньян.
"Я была рада узнать, что принято решение о направлении женской делегации во главе с вице-спикером парламента КНДР Ли Хэн Чжон. Я с ней пообщалась, мы поговорили, она с большим желанием едет на Евразийский женский форум", — сказала спикер Совфеда в интервью, опубликованном в пятницу в "Российской газете".
Сенатор выразила уверенность, что представительницы КНДР примут самое активное участие в работе форума.
"Это опять-таки говорит о готовности открывать свою страну, давать возможность женщинам, парламентариям общаться на международных площадках. И мы, конечно, этот настрой будем всячески поддерживать", — заявила Матвиенко.
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