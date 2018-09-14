В Санкт-Петербурге юнармейцы, суворовцы, нахимовцы и военнослужащие ЗВО сдадут комплекс ГТО

По итогам выполнения нормативов участникам будут присвоены золотые, серебренные и бронзовые знаки отличия комплекса ГТО или даны рекомендации по повышению уровня индивидуальной физической подготовленности.

На базе Центра физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района воспитанники всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», Санкт-Петербургского Суворовского военного училища, Нахимовского военно-морского училища, военнослужащие и гражданский персонал штаба Западного военного округа сдадут нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».

Спортсменам в различных возрастных категориях будут предложены упражнения: прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, рывок гири 16 кг, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, метание спортивного снаряда, стрельба из электронного оружия, бег на дистанцию 30 м и 3 км.

По итогам выполнения нормативов участникам будут присвоены «золотые», «серебренные» и «бронзовые» знаки отличия комплекса ГТО или даны рекомендации по повышению уровня индивидуальной физической подготовленности.