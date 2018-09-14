Ещё
В Санкт-Петербурге юнармейцы, суворовцы, нахимовцы и военнослужащие ЗВО сдадут комплекс ГТО
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Санкт-Петербурге юнармейцы, суворовцы, нахимовцы и военнослужащие ЗВО сдадут комплекс ГТО 

ТК «Звезда» + ещё 23 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По итогам выполнения нормативов участникам будут присвоены золотые, серебренные и бронзовые знаки отличия комплекса ГТО или даны рекомендации по повышению уровня индивидуальной физической подготовленности.
На базе Центра физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района воспитанники всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», Санкт-Петербургского Суворовского военного училища, Нахимовского военно-морского училища, военнослужащие и гражданский персонал штаба Западного военного округа сдадут нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».
Спортсменам в различных возрастных категориях будут предложены упражнения: прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, рывок гири 16 кг, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, метание спортивного снаряда, стрельба из электронного оружия, бег на дистанцию 30 м и 3 км.
По итогам выполнения нормативов участникам будут присвоены «золотые», «серебренные» и «бронзовые» знаки отличия комплекса ГТО или даны рекомендации по повышению уровня индивидуальной физической подготовленности.
ТК «Звезда»: последние новости
Редкие кадры: самка дальневосточного леопарда с котятами попались в фотоловушку Не занимайтесь ерундой - Кадыров о конфликте Тимати с Нурмагомедовым Динамический показ и реконструкция боя: яркие кадры подготовки ко Дню танкиста в Алабино
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин11
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке1
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение