Теннисист Медведев раскритиковал кричавшего «Россия!» болельщика

Во время игры один из пришедших зрителей громко скандировал «Россия!».

"Российский болельщик, который орал «Россия!», не давал мне никаких позитивных эмоций и вибраций. Я не хочу сказать, что он делает плохое. Но этот болельщик подавлял других зрителей. Они думали, что если будут кричать так же, то будут выглядеть как он, неумно. За белорусов болели лучше, более сплоченно. Я уверен, что сопернику это помогло сыграть хорошо", — сказал Медведев.

22-летний россиянин уступил в этой встрече Илье Ивашко . Счет в противостоянии Россия — Белоруссия стал 1:1.

Ранее сообщалось, что Медведев поднялся на одну позицию в рейтинге ATP.