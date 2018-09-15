Ещё
Теннисист Медведев раскритиковал кричавшего «Россия!» болельщика
Далее:
Читайте также:
Ещё

Теннисист Медведев раскритиковал кричавшего «Россия!» болельщика 

Газета.Ru + ещё 13 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский теннисист Даниил Медведев раскритиковал поведение болельщика на матче Кубка Дэвиса в Белоруссии, передает "РИА Новости".
Во время игры один из пришедших зрителей громко скандировал «Россия!».
"Российский болельщик, который орал «Россия!», не давал мне никаких позитивных эмоций и вибраций. Я не хочу сказать, что он делает плохое. Но этот болельщик подавлял других зрителей. Они думали, что если будут кричать так же, то будут выглядеть как он, неумно. За белорусов болели лучше, более сплоченно. Я уверен, что сопернику это помогло сыграть хорошо", — сказал Медведев.
22-летний россиянин уступил в этой встрече Илье Ивашко. Счет в противостоянии Россия — Белоруссия стал 1:1.
Ранее сообщалось, что Медведев поднялся на одну позицию в рейтинге ATP.
Газета.Ru: последние новости
"Боруссия" обыграла "Айнтрахт" благодаря голам новичков Юрий Семин рассказал о предстоящей игре с "Динамо" Жевнов вошел в тренерский штаб "Зенита"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимову назвали «пельмениной»16
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке19
Марадона назвал лучшую игру ЧМ-2018 «под косячок»1
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт58
«Нужно раскаяние»: россиянка выступила против РФ169
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение