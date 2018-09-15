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«Витязь» обыграл «Слован», команды забросили 10 шайб
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«Витязь» обыграл «Слован», команды забросили 10 шайб 

Спорт-Экспресс + ещё 6 54 минуты назад
«Витязь» на своей площадке в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Слован" (6:4). В составе хозяев 3 (2+1) очка набрал нападающий Алексей Макеев.
Регулярный чемпионат
"Витязь" (Подольск) — «Слован» (Братислава) — 6:4 (2:0, 2:1, 2:3)
Голы: Макеев — 2 (Столяров), 12:37 — 1:0. Рендулич — 2 (бол., Аалтонен, Мозик), 15:38 — 2:0. Червены — 1 (Шимун), 27:35 — 2:1. Макеев — 3 (Никулин, Лазарев), 28:55 — 3:1. Мозик — 1 (Шинкевич, Столяров), 39:39 — 4:1. Рау — 1 (бол., Желина, Тэйфф), 45:03 — 4:2. Аалтонен — 3 (А. Семин, Рендулич), 47:20 — 5:2. Лишка — 2 (Чипчура), 51:52 — 5:3. Червены — 2 (бол., Желина), 53:31 — 5:4. Швец-Роговой — 2 (п.в., Макеев), 59:31 — 6:4.
Вратари: Ортио — Чильяк (57:58 — 58:27, 58:31 — 59:31).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 28 (8+13+7) — 28 (9+6+13).
Судьи: Сидоренко, Соин.
15 сентября. Подольск. ЛД «Витязь».
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