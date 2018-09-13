Евгений Куйвашев провел рабочие консультации с депутатами Екатеринбургской городской думы от «Справедливой России» и ЛДПР 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 13 сентября завершил серию консультаций с вновь избранными депутатами Екатеринбургской городской думы, встретившись с представителями «Справедливой России» и ЛДПР. Темами обеих встреч стали развитие городской среды, продвижение заявки на ЭКСПО-2025, а также работа нового созыва ЕГД.
«Уверен, что выполнение тех наказов, которые вы получили в ходе избирательной кампании, окажут самое положительное влияние на развитие города. И я убежден, что мы с вами вместе сможем объединить усилия для изменения городской среды, улучшения качества жизни горожан», — отметил Евгений Куйвашев на встрече с депутатами-справедливоросами.
Он обратил внимание народных избранников на принципиальное значение двух направлений работы. Первое — это продвижение российской заявки на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, благодаря которой город сможет изменить свой облик, стать более комфортным для жизни, современным и технологичным. Второе направление связано с последовательной реализацией существующего стратегического плана развития уральской столицы.
Темой рабочих встреч также стала организация работы депутатов нового созыва Екатеринбургской городской думы.
«Всем вам предстоит избрание председателя думы, главы города, формирование комитетов. От того, насколько качественно будет проделана эта работа, зависит многое», — сказал губернатора на встрече с депутатами от ЛДПР.
Отметим, Евгений Куйвашев провел консультации со всеми представителями депутатских групп и фракций, которые могут быть сформированы в Екатеринбургской городской думе. Ранее в рабочих встречах с губернатором приняли участие представители «Единой России», КПРФ, а также Константин Киселев, который был избран от партии «Яблоко».