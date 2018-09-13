Евгений Куйвашев провел рабочие консультации с депутатами Екатеринбургской городской думы от «Справедливой России» и ЛДПР

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 13 сентября завершил серию консультаций с вновь избранными депутатами Екатеринбургской городской думы, встретившись с представителями «Справедливой России» ЛДПР . Темами обеих встреч стали развитие городской среды, продвижение заявки на ЭКСПО-2025, а также работа нового созыва ЕГД.

«Уверен, что выполнение тех наказов, которые вы получили в ходе избирательной кампании, окажут самое положительное влияние на развитие города. И я убежден, что мы с вами вместе сможем объединить усилия для изменения городской среды, улучшения качества жизни горожан», — отметил Евгений Куйвашев на встрече с депутатами-справедливоросами.

Он обратил внимание народных избранников на принципиальное значение двух направлений работы. Первое — это продвижение российской заявки на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, благодаря которой город сможет изменить свой облик, стать более комфортным для жизни, современным и технологичным. Второе направление связано с последовательной реализацией существующего стратегического плана развития уральской столицы.

Темой рабочих встреч также стала организация работы депутатов нового созыва Екатеринбургской городской думы.