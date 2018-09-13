«Дневник читателя». Названы финалисты премии «Ясная Поляна»

«Дневник читателя». Названы финалисты премии «Ясная Поляна»Также в программе:

Владислав Отрошенко о книге Ольги Славниковой «Прыжок в длину»: «Только один современный автор сумел написать настоящий роман»;

Павел Басинский о прозе Александра Бушковского: «Мне кажется, мы открываем нового писателя»;

Участники:

Владимир Толстой , советник президента РФ по культуре, председатель жюри премии «Ясная Поляна»;

— Павел Басинский, писатель, литературовед, член жюри премии «Ясная Поляна»;

— Владислав Отрошенко, писатель, литературовед, член жюри премии «Ясная Поляна»;

— Валентин Курбатов, литературный критик, литературовед, член жюри премии «Ясная Поляна».

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Жюри ежегодной литературной премии «Ясная Поляна» объявило короткий список 2018 года в номинации «Современная русская проза». На этот раз он действительно невероятно короткий. Из 43 претендентов жюри выбрало всего трех авторов! Это новый, почти незнакомый читателям писатель из Петрозаводска Александр Бушковский с книгой «Праздник лишних орлов» ("РИПОЛ классик"). Это получившая «Книгу года» Ольга Славникова с романом «Прыжок в длину» ("Редакция Елены Шубиной"), который претендует и на «Большую книгу» этого сезона. И еще один финалист «Большой Книги» — Мария Степанова с объемной работой «Памяти памяти» ("Новое издательство").

Решение жюри неожиданное. Все-таки «Современная русская проза» — главная номинация премии, ее задача — «определить круг сегодняшних литературных тенденций и отметить текст, который важно прочитать именно сейчас». Неужели таких книг всего три?

"Мы не ставили перед собой задач поражать именами. Поверьте, нам есть, чем поразить, была задача показать что-то пульсирующее", — прокомментировал председатель жюри премии «Ясная Поляна»Владимир Толстой.

Эти три романа не образуют единой тенденции, но дают понимание того, в каком состоянии находится литература сегодня, — пояснил литературовед и критик Валентин Яковлевич Курбатов.

"Три книги в коротком списке очень разные: от Бушковского, который пишет с забытой простотой, у которого получается слово в своей детской открытости. Он будто не знает, что так писать нельзя — ему важно слово истины, которое он пытается выговорить о чеченской войне, простоту которого диктуют его погибшие друзья. Другой горизонт — это «Памяти памяти» Марии Степановой — ослепительная интеллектуальная проза огромной красоты и полифоничности. Условно говоря, все три столетия русской литературы сошлись в этой книге — автор обнимает историческое, литературное, религиозное, пытаясь решить все больные вопросы. Ольга Славникова в этой тройке — классическая тенденция русского романа", — рассказал Валентин Курбатов.

Члены жюри «Ясной Поляны» очень полно и подробно прокомментировали все три романа, за что им отдельное спасибо. Яснополянское жюри всегда поясняет свой выбор страстно, детально, вовлекая в дискуссию и заражая своим интересом. Ни в одной другой премии этого нет. Поэтому других рубрик в этом выпуске не будет — хочется, чтобы и вы смогли услышать их точку зрения.

Когда уважаемая премия с весьма внушительным призовым фондом — а победитель получит три миллиона рублей — включает в короткий список всего три текста, этому стоит посвятить отдельный разговор.

О книге малоизвестного, довольно молодого Александра Бушковского «Праздник лишних орлов» рассказал литературовед, автор книг о Толстом Павел Басинский.

"Проза Бушковского может показаться в сравнении с другими авторами в коротком списке простоватой, неинтеллектуальной. Но это очень сильная и интересно выстроенная книга, удивительно человечная проза. Она расширяет наше представление о людях и их отношениях. Я рад, что автор вошел в короткий список. Мне даже кажется, что мы открываем новое имя", — считает Павел Басинский.

"Единственный в длинном списке роман, написанный как роман, — это «Прыжок в длину» Ольги Славниковой", — прокомментировал писатель, специалист по Гоголю Владислав Отрошенко. По его мнению, Ольге Славниковой удалось одной книгой решить две очень важные задачи — написать настоящий русский роман и дать читателю новый тип героя.

"Книга создана таким образом, что бросить читать ее невозможно, ее смысловое поле расширяется по экспоненте. «Прыжок в длину» обладает колоссальной повествовательной энергией. Мы видим в нем не только русские проблемы, но и мировые. Роман — о сегодняшней действительности, о том, что происходит с понятием добра, о фальшивости добра, ничтожности добра", — сказал Владислав Отрошенко.

О третьем романе — объемном тексте Марии Степановой «Памяти памяти» говорил литературовед Валентин Курбатов, который вообще начал свою речь с того, что в современной жизни слово и смысл все больше расходятся друг с другом. «Слово глядит вслед уходящей жизни с печалью и не знает, как ухватить нынешнюю жизнь, она неподвластна старому русскому глаголу», — отметил Валенти Курбатов. Так вот текст Степановой, по его убеждению, из тех редких книг, которые возвращают слову истинный смысл. Именно такие романы и продолжают толстовскую традицию. Именно они и могут спасти русскую и мировую словесность.

Напомню, литературная премия «Ясная Поляна» при поддержке компании Samsung Electronics уже 15 лет ищет и награждает художественные произведения в двух номинациях: «Современная русская проза» и «Иностранная литература». В списке переводных книг короткого списка нет, только рекомендательный длинный, в этом году в нем 35 выбранных экспертами номинантов. Также в этом сезоне жюри предстоит во второй раз выбрать «Событие» в литературной жизни. Объявление победителей и церемония награждения назначены на 24 октября.

Полный текст выступления всех экспертов — в аудиоверсии программы «Дневник читателя».