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Российская гимнастка поразила фанатов откровенной фотографией с моря
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Российская гимнастка поразила фанатов откровенной фотографией с моря 

Газета.Ru + ещё 4 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российская гимнастка и олимпийская чемпионка 2016 года Маргарита Мамун продолжает радовать своих поклонников сексуальными фотографиями с отдыха, сообщает "Советский спорт".
На снимке, опубликованном в инстаграме спортсменки, девушка по грудь погружена в лазурную гладь моря. Капли воды пикантно стекают по шее и груди спортсменки, приводя в восторг фанатов Мамун. Сексуальная фотография не оставила равнодушным подписчиков гимнастки и набрала почти 24 тысячи лайков.
Ранее сообщалось, что купальник не смог скрыть выдающиеся формы австралийской серфингистки.
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