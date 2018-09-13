Российская гимнастка поразила фанатов откровенной фотографией с моря

На снимке, опубликованном в инстаграме спортсменки, девушка по грудь погружена в лазурную гладь моря. Капли воды пикантно стекают по шее и груди спортсменки, приводя в восторг фанатов Мамун. Сексуальная фотография не оставила равнодушным подписчиков гимнастки и набрала почти 24 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что купальник не смог скрыть выдающиеся формы австралийской серфингистки.